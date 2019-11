Impeachment-Anhörung "Wir sind den Anweisungen des Präsidenten gefolgt"

Vor dem US-Kongress hat ein Schlüsselzeuge in der Ukraine-Affäre einen Hauptvorwurf gegen Donald Trump bestätigt. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, sagte bei einer öffentlichen Anhörung im Repräsentantenhaus unter Eid aus, er habe im Umgang mit der Ukraine auf ausdrückliche Anordnung Trumps mit dessen persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet. Giuliani habe ein "Quid pro quo" - also eine Gegenleistung - für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weißen Haus verlangt. Trump hat stets dementiert, dass es ein "Quid pro quo" mit Selenskyj gegeben habe.

Die Aussagen Sondlands bringen Trump im Impeachment-Verfahren gegen ihn weiter unter Druck - und sind ein Erfolg für die Demokraten. Sie werfen dem Präsidenten vor, sein Amt missbraucht zu haben, um die ukrainische Regierung dazu zu drängen, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Demnach sollte Kiew Ermittlungen ankündigen, die Trumps politischen Rivalen Joe Biden hätten schaden können. Es besteht der Verdacht, dass der US-Präsident Militärhilfe an die Ukraine als Druckmittel einsetzte, um die gewünschten Ermittlungen zu erreichen.

Die wichtigsten Aussagen Sondlands bei der Anhörung:

"Wir sind den Anweisungen des Präsidenten gefolgt." Sondland sagte, er und andere Berater von Trump hätten die Regierung der Ukraine unter Druck gesetzt, "weil der Präsident uns angewiesen hatte, dies zu tun."

Sondland sagte, er und andere Berater von Trump hätten die Regierung der Ukraine unter Druck gesetzt, "weil der Präsident uns angewiesen hatte, dies zu tun." "Jeder war auf dem Laufenden. Es war kein Geheimnis." Nach Angaben von Sondland habe er Außenminister Mike Pompeo und andere hochrangige Beamte über seine Bemühungen, die Ukraine unter Druck zu setzen, regelmäßig informiert.

Nach Angaben von Sondland habe er Außenminister Mike Pompeo und andere hochrangige Beamte über seine Bemühungen, die Ukraine unter Druck zu setzen, regelmäßig informiert. "Ich habe Vizepräsident Pence vor den Treffen mit den Ukrainern gesagt, dass ich Bedenken habe, dass die Verzögerung der Hilfe mit dem Thema Ermittlungen zusammenhängt." Sondland sagte aus, dass er Pence vor einem "Quid pro quo", also "einer möglichen Gegenleistung" für Ermittlungen der Ukraine in Höhe von 391 Millionen Dollar an Sicherheitshilfe gewarnt.

Sondland sagte aus, dass er Pence vor einem "Quid pro quo", also "einer möglichen Gegenleistung" für Ermittlungen der Ukraine in Höhe von 391 Millionen Dollar an Sicherheitshilfe gewarnt. "Gab es ein Quid pro quo? Die Antwort ist Ja." Sondland konterkarierte damit unter anderem Trumps Aussage. Der US-Präsident hatte wiederholt gesagt, es habe kein "Quid pro quo" gegeben - also Ermittlungen als Voraussetzung für ein Telefonat oder Treffen von Ukraines Präsident Selenskyi mit Trump im Weißen Haus.

Trump fühlt sich entlastet

Trump distanzierte sich nach den Aussagen Sondlands von dem Botschafter. Er kenne Sondland nicht "sehr gut", sagte Trump. "Ich habe nicht viel mit ihm gesprochen." Anfang Oktober hatte Trump Sondland, den er zum US-Botschafter in Brüssel gemacht hatte, auf Twitter noch als "wirklich guten Mann und großartigen Amerikaner" gelobt.

Trump sah sich aber auch entlastet durch die Aussagen Sondlands. Er zitierte aus der Aussage des Botschafters, als dieser von einem Telefonat mit Trump Anfang September berichtete. Sondland sagte, er habe den Präsidenten in jenem Gespräch gefragt, was dieser von der Ukraine wolle. "Ich will nichts", antwortete Trump demnach. "Ich will kein Quid pro quo. Sagen Sie Selenskyj einfach, dass er das Richtige tun soll." Trump sagte dazu, genau dies habe er in jenem Telefonat mit Sondland gesagt. Die Angelegenheit sei damit erledigt.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Anhörung Sondlands und weiterer Zeugen sind Teil der Ermittlungen, die die Demokraten im September für ein mögliches Impeachment gegen Trump begonnen haben. Ob die Demokraten mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus tatsächlich ein Amtsenthebungsverfahren eröffnen werden, ist noch nicht beschlossen.

Dass Trump des Amtes enthoben wird, wäre nach jetzigem Stand selbst für den Fall eines Amtsenthebungsverfahrens ausgesprochen unwahrscheinlich. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit im Senat notwendig, den Trumps Republikaner dominieren. Bislang stehen die Republikaner im Kongress fest zu Trump (sehen Sie hier eine Videoanalyse von Washington-Korrespondent Roland Nelles).