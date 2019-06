Mehr als drei Monate nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland mit insgesamt 51 Toten hat der mutmaßliche Täter vor Gericht in allen 92 Punkten der Anklage auf nicht schuldig plädiert. Der Angeklagte war per Videokonferenz in den Gerichtssaal in Christchurch zugeschaltet und ließ über seinen Anwalt alle Vorwürfe zurückweisen.

Dem 28 Jahre alten Angeklagten droht lebenslange Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 51-fachen Mord, 40-fachen Mordversuch sowie Terrorismus vor.

Der mutmaßliche Täter sitzt seit den Anschlägen in Neuseelands einzigem Hochsicherheitsgefängnis in Auckland etwa tausend Kilometer von Christchurch entfernt in Untersuchungshaft. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte ihm nun Verhandlungsfähigkeit, wie am Freitag vor dem High Court in Christchurch vorgetragen wurde. Richter Cameron Mander setzte eine nächste Anhörung auf den 15. August und den eigentlichen Prozessbeginn auf den 4. Mai kommenden Jahres fest.

Am 15. März hatte der Täter zwei Moscheen in Christchurch gestürmt und das Feuer auf die Gläubigen eröffnet. Große Teile der Tat filmte er mit einer Helmkamera und übertrug die Aufnahmen live ins Internet. Zuvor hatte er ein Pamphlet mit rechtsradikalen und rassistischen Parolen ins Internet gestellt und auch per Mail verschickt.

Neuseeland hatte nach dem Anschlag rasch gehandelt und Sturmgewehre und halbautomatische Waffen verboten.