+++ Newsblog +++ Labour-Chef Corbyn ist "unglücklich" mit neuem Abkommen

Worum geht es? Die Unterhändler der EU und Großbritanniens haben sich auf einen Brexit-Vertrag geeinigt. Für eine endgültige Einigung muss nun noch das britische Parlament zustimmen . Johnson zufolge ist die Abstimmung für Samstag geplant. Seine Konservative Partei hat dort aber keine eigene Mehrheit und es ist unklar, ob er genügend Stimmen für sein Vorhaben zusammenbekommt. Die nordirische DUP hat mitgeteilt, dass sie Teile des Abkommens ablehne. 10/17/19 10:39 AM Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nennt es "sehr ermutigend", dass ein Abkommen erzielt wurde. Nun gelte es, die Details zu prüfen, sagt er. 10/17/19 10:31 AM Auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat auf die Nachrichten aus Brüssel reagiert. Seine Labour-Partei sei "unglücklich" mit dem Abkommen, sagte er. Seine Partei könne den Deal nicht unterstützen. "Es scheint, dass der Premierminister einen noch schlechteren Deal verhandelt hat als Theresa May", sagte er. Das Parlament solle das Abkommen zurückweisen. Es gefährde unter anderem die Sicherheit von Lebensmitteln, den Umweltschutz und die Rechte von Arbeitnehmern. Corbyn sprach von einem "Ausverkauf" . Das neue Abkommen könne Großbritannien nicht vereinen. Er fordert nochmals ein zweites Referendum . Sean Gallup/Getty Images 10/17/19 10:22 AM Der Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier , erläutert das Abkommen vor der Presse. Die Brexit-Vereinbarung schaffe Rechtssicherheit, betont er. Sie umfasse eine machbare Lösung , um eine harte Grenze in Irland zu vermeiden. Die britische Provinz Nordirland unterliege weiter einer begrenzten Zahl von EU-Regeln, vor allem bei Waren. 10/17/19 10:19 AM Der britische Premierminister Boris Johnson hat das neue Brexit-Abkommen als "großartig" bezeichnet. Nun müsse das Parlament in London darüber am Samstag abstimmen, damit der EU-Austritt vollzogen werden könne. Danach könne man sich wieder auf andere "Prioritäten" konzentrieren wie Lebenshaltungskosten, das Gesundheitssystem NHS, Gewaltkriminalität und Umwelt, schrieb Johnson bei Twitter. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1184764798107602944 10/17/19 10:14 AM Nach der Einigung von Großbritannien und der EU auf ein Brexit-Abkommen hat die nordirische DUP ihre Ablehnung deutlich gemacht. Die Partei bleibe dabei, dass sie die Zoll- und Zustimmungsregelungen ablehne, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Parteikreisen. Im britischen Parlament, das einem Brexit-Abkommen zustimmen muss, spielt die DUP eine Schlüsselrolle.