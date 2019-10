Brexit-Votum vertagt "Super Saturday" - für alle Johnson-Gegner

Boris Johnson gibt sich tiefenentspannt an diesem Vormittag. Er spricht über "unseren Kontinent" Europa, die gute "Freundschaft" zu den EU-Staaten; er lobt das "großartige Unterhaus" und verspricht eine enge Kooperation mit Abgeordneten aller Parteien; er kündigt an, "die Zerwürfnisse in der britischen Politik zu heilen" und fordert die Parlamentarier auf, "als Demokraten zusammenzukommen".

Man erkennt den Premierminister kaum wieder.

Seit seinem Amtsantritt im Juli war Johnson auf vollem Konfrontationskurs: In schöner Regelmäßigkeit brüllte er seine Gegner im Unterhaus nieder, versuchte die störrischen Abgeordneten gar per Zwangspause kaltzustellen. Als moderate Torys und Oppositionelle gegen den Regierungschef ein Gesetz durchsetzten, das im Zweifel einen Brexit-Aufschub zur Folge hat, nannte Johnson das eine Kapitulation gegenüber Brüssel.

Von Kriegsrhetorik kann an diesem Tag keine Rede mehr sein. Dabei ist Johnsons konzilianter Tonfall zu Beginn dieser Debatte, die eigentlich eine historische werden soll, sicher kein Fall von Stimmungsschwankungen. Das große Finale ist angesetzt, der "Super-Samstag" ausgerufen: das Parlament soll Johnsons frisch mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal absegnen - und endlich den Weg freimachen für den Austritt am 31. Oktober.

Doch es ist völlig unklar, ob Johnson genug Unterstützer gewinnen kann. Die nordirische DUP, die eigentlich die Tory-Minderheitsregierung stützt, hat er in den letzten Tagen der Brexit-Verhandlungen mit Brüssel vergrault. Für eine Mehrheit braucht Johnson deshalb umso dringender die Stimmen von proeuropäischen Konservativen und der Labour-Opposition. Deshalb ist jetzt Kuschelkurs statt Kampfmodus angesagt.

Brisantes Manöver

Allein: Es hilft nichts. Im Gegenteil. Es kommt nicht einmal zu dem großen Finale, das die Regierung heraufbeschworen hat. Die alles entscheidende Abstimmung: aufgeschoben. Und mehr noch: Der Premierminister muss nun sogar in Brüssel offiziell einen Aufschub des Brexit-Termins beantragen. Ein Szenario, über das der Premier einmal sagte, er wolle lieber tot im Graben liegen.

(Lesen Sie hier die Geschehnisse des Tages im Minutenprotokoll)

Es ist ein brisantes Manöver, mit dem eine Gruppe von Brexit-Skeptikern die Regierung offensichtlich überrumpelt: Ein Änderungsantrag, der die Zustimmung zu Johnsons Deal unter Vorbehalt stellt. Zuerst, so die Idee, sollen die Brexit-Vereinbarungen auch in britisches Recht gegossen sein, bevor man das Abkommen absegnet. 322 Abgeordnete votieren dafür, nur 306 dagegen. Verbindlich ist dies zwar nicht, denn nach dieser Schlappe verzichtet die Regierung darauf, ihren soeben abgeänderten Hauptantrag über den Deal noch zu Abstimmung zu stellen. Doch die Sache hat trotzdem schwerwiegende Folgen.

Johnsons Reaktion im Video: "Weder entmutigt noch bestürzt"

Video DPA

Die Verabschiedung eines Austrittsgesetzes ist eigentlich Teil zwei im britischen Verfahren zur Ratifizierung des EU-Deals. Sie galt lange als Formsache, wenn das Parlament zuvor dem Abkommen grundsätzlich politisch zugestimmt hat. Aber das Misstrauen in Johnson und seine Regierung ist gewaltig. Seine Kritiker fürchteten ein Szenario, das zunächst paradox klingen mag: Winkt das Parlament Johnsons Deal jetzt durch, könnte es trotzdem No Deal geben - also einen ungeregelten Brexit.

Benn-Gesetz soll vor hartem Brexit schützen

Der Grund: Im Fall einer Zustimmung wäre das sogenannte Benn-Gesetz hinfällig. Dieses sollte vor No Deal schützen, indem es die Regierung dazu zwingt, um eine Verlängerung der Brexit-Frist zu bitten - sollte es bis um Mitternacht an diesem Samstag keine Einigung geben.

Gleichzeitig aber machte sich zuletzt die Sorge breit, die notwendige Gesetzgebung könnte in den kommenden Tagen nicht mehr rechtzeitig abgeschlossen werden oder gar von einigen Hardlinern absichtlich torpediert werden könnte. Großbritannien fiele in diesem Fall trotz vorliegendem Deal am 31. Oktober ohne gültiges Abkommen aus der EU.

Indem die Abgeordneten nun für den Änderungsantrag stimmen, sorgen sie dafür, dass die Regierung nicht mehr fristgerecht den Deal durchs Parlament bringen kann. Das Benn-Gesetz greift deshalb, Johnson ist jetzt rechtlich dazu verpflichtet, in Brüssel mit einem vorgegebenen Brief mehr Zeit zu beantragen. Sofern die EU mitspielt, wäre ein Chaos-Brexit damit vorerst ausgeschlossen.

Schwerer Schlag

Es ist ein schwerer Schlag für die Regierung. Als am Freitag die Nachricht von den Plänen ihrer Widersacher durchsickert, wird in Downing Street eilig ein Strategietreffen anberaumt. Doch die Zeit ist zu knapp, um zum Gegenschlag auszuholen.

Stattdessen muss der Premier nun mit einer weiteren Unterhausniederlage umgehen. Und womöglich entscheidet er sich zu einem radikalen Schritt. Unmittelbar nach der Schlappe im Parlament meldet sich Johnson wieder zu Wort: "Ich werde keine Verzögerung mit der EU verhandeln", sagt er. Die Frage ist nun, was das bedeutet: Ignoriert der Premier das Gesetz? Oder schickt er den erwarteten Brief nach Brüssel, distanziert sich aber zugleich vehement davon? Klar ist: Beantragt die Regierung keinen Aufschub, dürfte der Fall vor Gericht langen.

So oder so: auch nach diesem Tag bleibt völlig offen, wohin Großbritannien beim Brexit steuert. Die Regierung erwägt offensichtlich, den Deal einfach am Montag noch einmal dem Parlament vorzulegen. Parallel sollen die Debatten über das Austrittsgesetz beginnen. Dann könnten auch andere Kräfte und Gruppen sich noch einmal formieren: Sie könnten beispielsweise einen erneuten Anlauf für ein zweites Referendum unternehmen - oder gar versuchen, Johnson zu stürzen.