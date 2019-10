Großbritannien wartet auf den Super-Samstag: Um 8.30 Uhr (Ortszeit) kommt das britische Parlament zusammen, um über den neuen Brexit-Deal zwischen Großbritannien und der EU zu debattieren - und dann darüber abzustimmen. Wenn es überhaupt eine Mehrheit für Premier Boris Johnson gibt, dürfte sie nach derzeitigem Stand knapp ausfallen.

Mit seinen Tories hat Johnson keine Mehrheit, er ist auf Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Zudem muss er auch parteiinterne Skeptiker in der Brexit-Frage überzeugen. Die Gegner des Deals bemühen sich, Abgeordnete auf ihre Seite zu ziehen, um Johnsons Brexit-Plan zu vereiteln.

Unterstützung bekommt Johnson vom Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg: "Ich bin sehr glücklich über den Deal, den Premierminister Boris Johnson mit der Europäischen Union erreicht hat", sagte Rees-Mogg in einer Videobotschaft. Er könne dieses Abkommen mit Begeisterung empfehlen.

Tom Nicholson/ REUTERS Tory-Abgeordneter Jacob Rees-Mogg: "Ich bin sehr glücklich über den Deal"

Auch der frühere Premier David Cameron bewertete den Deal positiv. Wäre er noch Abgeordneter, würde er dafür stimmen, sagte Cameron.

Der Brexit-Durchbruch war am Donnerstag kurz vor einem EU-Gipfel in Brüssel gelungen. Allerdings gab es in Großbritannien sogleich heftigen Widerstand gegen den ausgehandelten Brexit-Vertrag. Die oppositionelle Labour-Partei will nicht zustimmen und auch Johnsons parlamentarischer Partner, die nordirische DUP, signalisierte Ablehnung.

DUP: "Das niederzustimmen ist nicht das Ende des Spiels"

Sammy Wilson von der DUP sagte der BBC, seine Fraktion werde geschlossen gegen Johnsons Deal stimmen. Es werde zehn DUP-Stimmen dagegen geben, und er wolle versuchen, auch andere von dieser Linie zu überzeugen. "Das [den Deal, Anm. d. Red.] niederzustimmen ist nicht das Ende des Spiels, tatsächlich eröffnet das wahrscheinlich Möglichkeiten für die Regierung nach einer Neuwahl, die derzeit noch nicht möglich sind."

Bis zur Abstimmung am Samstag wird Johnson versuchen, möglichst viele Abgeordnete von dem Deal zu überzeugen. Auf Nachfrage sagte er beim EU-Gipfel nur, er sei "sehr zuversichtlich", dass Abgeordnete aller Parteien bei näherer Prüfung des Abkommens den Nutzen einer Zustimmung erkennen könnten.

Der britische Premier will sein Land unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen. Lange hatte er versichert, Großbritannien werde auch ohne Deal aussteigen. Ein britisches Gesetz verpflichtet ihn aber, bei der EU um Aufschub zu bitten, falls das Parlament am Samstag kein Abkommen billigt. In dem Fall dürften die EU-Staaten dies auch gewähren.