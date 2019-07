Möglicher Premier Johnson Horror vor Halloween

Da ist also die Sache mit dem Räucherfisch. Boris Johnson hat gerade damit durch die Luft gewedelt. Es war in Ost-London, beim vorerst letzten Wahlkampfauftritt vor konservativen Parteimitgliedern, die nächste Woche den neuen britischen Premierminister bestimmen werden. Und Boris Johnson begab sich rasch noch mal auf glitschiges Terrain, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen.

Diesen Fisch, tönte der 55-Jährige, habe er von einem "wutschnaubenden" Fischer von der Isle of Man. Dass er in einer Kühlverpackung aus Plastik stecke, um exportiert werden zu können, sei nicht nur "sinnlos, teuer und umweltschädlich", sondern auch ein weiterer Beweis für den Regulierungswahnsinn der EU. Deshalb werde er, Johnson, das Vereinigte Königreich am 31. Oktober auch endlich aus Brüssels Einflusssphäre lösen. Da jubelten die Londoner Torys.

Dumm nur: Schon Stunden später wies die EU-Kommission kühl darauf hin, dass nicht sie, sondern die britische Regierung derartige Verpackungen vorschreibe. Im Übrigen ist die Isle of Man als selbstverwalteter Kronbesitz offiziell gar nicht Teil der EU. Aber das nur nebenbei.

Es war, wie so oft, ein typischer Johnson, der sich da kurz vor dem Wahlende an diesem Wochenende zeigte: immer gut für eine deftige Zote - und immer etwas ungenau im Detail. Dass ihm die Klarstellung aus Brüssel schaden könnte, ist jedoch unwahrscheinlich: Alle Umfragen sprechen dafür, dass der neue Tory-Chef und Premierminister, der am Dienstag bekanntgegeben werden soll, Boris Johnson heißen wird.

Eine ganz andere Frage jedoch ist, wie lange er das bleiben wird. Noch gibt es nur Mutmaßungen darüber, wen der Polit-Entertainer in sein neues Kabinett berufen und welchen politischen Kurs er einschlagen wird. Aber schon jetzt zeichnet sich für den Herbst ein Machtkampf zwischen Regierung und Parlament ab, wie ihn selbst das Brexit-verrückte Großbritannien noch nicht erlebt hat.

"Komme, was wolle"

Johnsons zentrales Wahlversprechen der zurückliegenden Wochen lautete, den 31. Oktober unter allen Umständen zum britischen "Unabhängigkeitstag" zu machen. Auf das neue Datum hatten sich Brüssel und die Regierung der scheidenden Regierungschefin Theresa May geeinigt, nachdem der ursprüngliche Brexit-Termin am 29. März nicht mehr zu halten war. Nach geltender Gesetzeslage sei nun also an Halloween Schluss mit der britischen EU-Mitgliedschaft, sagte Johnson soeben dem "Daily Express". Das lasse sich nur ändern, "wenn ein britischer Premierminister um eine Verlängerung bittet". Aber nichts läge ihm ferner, der 31. Oktober sei gesetzt - "komme, was wolle".

Da für Verhandlungen mit der EU so aber nur noch wenige Wochen blieben, und da Johnson bereits unmögliche Bedingungen für ein neues Brexit-Abkommen gestellt hat, wächst quasi stündlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Königreich die EU ohne jedes Abkommen verlässt. Sämtliche Warnungen von Fachleuten vor einer Rezession und kurzfristigen Kosten von rund 90 Milliarden Pfund hat Johnson bislang in den Wind geschlagen. Sie stammten von kleingläubigen "Propheten des Untergangs und der Düsternis".

Seit Wochen halten sich daher in London Gerüchte, dass Johnson bis zum Äußersten gehen werde, um den Halloween-Stichtag nicht zu vermasseln. Demnach könnte er das Parlament faktisch über mehrere Wochen suspendieren - der Fachausdruck lautet "proroguing" -, um die Abgeordneten daran zu hindern, ihm auf den letzten Metern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Hat das Unterhaus keine Chance zu tagen, so die Logik, kann es der Regierung auch nicht in den Arm fallen.

Das Parlament jedoch, das schon Theresa May in den zurückliegenden drei Jahren etliche Male niedergestimmt hat, denkt gar nicht daran, klein beizugeben. Vor allem eine EU-freundliche Gruppe von Tory-Rebellen schmiedet seit Wochen in den Hinterzimmern von Westminister Pläne, um Johnson und das sogenannte No-Deal-Szenario zu stoppen. Am Donnerstag konnten sie einen wichtigen Etappensieg feiern: Da stimmte das Unterhaus für ein Gesetz, das die Regierung zwingt, das Parlament bis Dezember 14-tägig über das derzeitige politische Chaos in Nordirland zu unterrichten. Dort gibt es seit Januar 2017 keine funktionsfähige Regionalregierung mehr.

Politischer Grabenkrieg

Das neue Gesetz hat mit dem Brexit zwar denkbar wenig zu tun. Aber eine zweiwöchige Unterrichtungspflicht, hoffen die Rebellen, werde Johnson daran hindern, das Parlament zu umgehen. Wenn es weiterhin regelmäßig zusammenkommt, hätte es so womöglich Gelegenheit, einen No-Deal-Brexit per Notfallresolution zu stoppen. Oder, wenn das nicht hilft, den neuen Premierminister per Misstrauensvotum zu stürzen.

Wie sehr Großbritannien unter Johnson damit auf einen politischen Grabenkrieg zusteuert, machten mehrere parallele Entwicklungen der letzten Tage deutlich. Da bekräftigte zunächst der Tory-Hoffnungsträger Rory Stewart, notfalls ein Alternativparlament einzuberufen. Anschließend drohte der konservative Ex-Premier John Major seinem wahrscheinlichen Nachfolger mit einer Eilklage vor dem obersten Gericht, sollte dieser das Abgeordnetenhaus suspendieren.

Noch zeigt sich Johnson von derlei Drohungen unbeeindruckt. Wenn er erst einmal an den Schalthebeln sitze, sagte er dem "Express", würden "die letzten drei Jahre wie ein schlechter Traum wirken". Dagegen gibt es in London nicht wenige, die befürchten, dass der richtige Albtraum erst kommende Woche beginnen wird.