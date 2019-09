EU-Austritt zum 31. Oktober Johnson will Brexit durchprügeln - wie der unglaubliche Hulk

Der britische PremierministerBoris Johnson hat seine Entschlossenheit unterstrichen, Großbritannien am 31. Oktober aus der EU zu führen. Er werde Wege finden, ein jüngst vom Parlament verabschiedetes Gesetz gegen einen Brexit ohne Abkommen mit Brüssel zu umgehen, sagte Johnson im Interview mit der "Mail on Sunday". Dabei verglich er Großbritannien mit der zum grünen Muskelmonster mutierten Comicfigur "Der unglaubliche Hulk". "Umso wütender Hulk wird, desto stärker wird Hulk", sagte Johnson. "Hulk ist jedes Mal entkommen, egal wie sehr er in der Enge schien - und das gleiche gilt für dieses Land. Wir werden am 31. Oktober ausscheiden."

Das Gesetz gegen den ungeregelten EU-Austritt soll Johnson dazu zwingen, eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU ratifiziert sein. Der Antrag müsste dann von den übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten einstimmig gebilligt werden.

Der britische "Telegraph" hatte vergangene Woche über Gedankenspiele in der Regierung berichtet, eben dieses neue Gesetz zu sabotieren. Demnach werde etwa ein Brief erwogen, den die Regierung mit einem erzwungenen Aufschubantrag in Brüssel überreichen könnte. Darin würde London erklären, dass man gar keinen Aufschub wolle. Die EU müsste das Ersuchen nach dieser Logik schlicht ablehnen. Alternativ könnte die Regierung etwa eines der schwankenden EU-Länder dazu überreden, ein Veto gegen den Antrag auf Verlängerung der Brexit-Frist einzulegen.

Zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass in der Downing Street zumindest über juristische Tricks nachgedacht wird, um die neue Regelung zu sabotieren. Brexit-Minister Dominic Raab kündigte an, man werde bis an die Grenzen ausloten, was das vorliegende Gesetz tatsächlich rechtlich verlangt. (Eine ausführliche Aufstellung der möglichen Optionen der Regierung Johnson lesen Sie hier.) Für den Fall, dass Johnson das Gesetz umgehen oder einfach ignorieren sollte, prophezeien Experten wie der ehemalige Richter am Obersten Gerichtshof, Lord Sumption, einen beispiellosen Rechtsstreit. Dass Johnson das Parlament in dieser kritischen Phase des Brexit in eine Zwangspause geschickt hat, beschäftigt die Gerichte schon jetzt. (Eine Analyse dazu finden Sie hier.)

Vor einem für Montag geplanten Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zeigte sich Johnson zuversichtlich. Es gebe gute Gespräche über die Irland-Frage. "Es werden große Fortschritte erzielt", sagte der Premier, auch wenn bis zum Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 17. Oktober sei "noch viel Arbeit nötig sei. "Aber ich werde zu diesem Gipfel fahren und eine Einigung erzielen. Ich bin sehr zuversichtlich. Und wenn wir keine Einigung erzielen, treten wir am 31. Oktober aus."

Johnson hofft immer noch darauf, dass die EU noch einlenkt und vor allem bei den umstrittenen Regelungen zur Grenze zwischen Irland und Nordirland zu Änderungen an dem vom Parlament in London abgelehnten Austrittsabkommen bereit ist. Brüssel lehnt jedoch Zugeständnisse bislang strikt ab und wirft London vor, keine neuen Vorschläge vorgelegt zu haben. Johnson wird am Montag in Luxemburg mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zusammentreffen, um über den Brexit zu beraten.

Unterdessen legt der frühere britische Premierminister David Cameron mit weiteren Auszügen aus seinen Memoiren mit heftiger Kritik an Boris Johnson nach: Dieser sei ein politischer Opportunist und prinzipienloser Populist. Sein Parteikollege habe sich vor dem Brexit-Referendum 2016 aus rein egoistischen Motiven als Verfechter eines britischen EU-Austritts inszeniert, heißt es in dem neuen Auszug, den die "Sunday Times" nun veröffentlichte.

"Boris hat etwas unterstützt, an das er selbst nicht glaubte", heißt es in den Memoiren mit dem Titel "For the Record" (Fürs Protokoll), die in der kommenden Woche auf den Markt kommen. "Er hat einen Ausgang (der Volksabstimmung) riskiert, an den er selbst nicht glaubte, um seine politische Karriere zu befördern." Johnson habe sich "widerwärtig verhalten, die eigene Regierung attackiert, das miese Vorgehen des eigenen Lagers ignoriert" - und sei ein "Aushängeschild des Experten verleumdenden, wahrheitsverdrehenden Zeitalters des Populismus geworden".