Spekulationen um Neuwahlen Johnson beruft offenbar Kabinett zu außerordentlicher Sitzung ein

In Großbritannien wird immer intensiver über Regierungspläne für eine schnelle Neuwahl spekuliert.

Premierminister Boris Johnson bestellte angesichts einer drohenden Parlamentarier-Revolte gegen seine Brexitpläne für Montagabend sämtliche konservativen Abgeordneten ein. Das bestätigte eine Regierungssprecherin in London.

Nach Medienberichten sollte am frühen Abend auch das Kabinett zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen. Mit einer Neuwahl könnte Johnson alle Pläne des Parlaments zunichte machen, einen EU-Ausstieg ohne Abkommen zu verhindern.

Bei den Beratungen am Montagabend sollte es darum gehen, wie die Regierung auf eine angedrohte Revolte von mehreren konservativen Abgeordneten reagieren soll.

Die Rebellen wollen sich nach der Rückkehr des Parlaments aus der Sommerpause am Dienstag auf die Seite der Opposition schlagen, um einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU per Gesetz zu verhindern. Das konterkariert die Pläne Johnsons, der mit der Drohung eines Ausscheidens ohne Übergangsabkommen bei der EU Konzessionen erreichen will. Das hat die EU allerdings bislang ausgeschlossen.

"Sollte es auf No Deal hinauslaufen, dann stehen wir für den Verbleib in der EU"

Oppositionsführer Jeremy Corbyn appellierte unterdessen an die Abgeordneten, einen EU-Austritt ohne Abkommen zu verhindern. Diese Woche biete möglicherwiese die "letzte Chance" dazu. Seine Partei arbeite mit anderen Kräften daran, "das Land wieder vom Abgrund wegzuführen".

Getty Images Jeremy Corbyn (mit seinem Schattenfinanzminister John McDonnell) bei einer Labour-Veranstaltung am Montag in Salford

Am Dienstag will die Opposition ihre Pläne für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit vorlegen.

Der Brexit-Experte der Labour-Partei, Keir Starmer, stellte ein Gesetz in Aussicht, das Johnson zu einer erneuten Verlängerung der Austrittsfrist zwingen soll, wenn der Premierminister bis zum 31. Oktober kein Abkommen mit der EU vorweisen kann. Dann wäre ein Verbleib Großbritanniens in der EU bis zum 31. Januar möglich.

Corbyns Ansicht nach sollte es Neuwahlen geben. "In dieser Wahl wird Labour den Menschen die Chance geben, die Kontrolle zurückzuerlangen, um das letzte Wort zu haben, mit glaubhaften Optionen auf beiden Seiten, einschließlich der Möglichkeit, [in der EU, Red.] zu bleiben", sagte Corbyn bei einem Auftritt in Nordengland.

Ein Misstrauensvotum gegen Premier Johnson liege auf dem Tisch. "Sollte es auf No Deal hinauslaufen, dann stehen wir für den Verbleib in der EU. Wenn es irgendeinen anderen Deal gibt, werden wir in einem demokratischen Prozess entscheiden, welche Position wir einnehmen."

Labour versucht derzeit, die sogenannten Rebellen aus Johnsons konservativer Partei auf ihre Seite zu ziehen. Zwischen zwei und vier Dutzend Tory-Abgeordnete gehören bislang zu denen, die den Kurs des Regierungschefs nicht mittragen wollen.