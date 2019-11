"Ein Gräuel" Johnson entschuldigt sich für Brexit-Aufschub

Boris Johnson hat sich dafür entschuldigt, dass Großbritannien nicht, wie von ihm versprochen, am 31. Oktober aus der EU ausscheide. In einem Interview mit dem britischen Fernsehsender Sky News äußerte der Premierminister am Sonntag "tiefes Bedauern" über die Brexit-Verschiebung. Er wehrte sich außerdem gegen die von US-Präsident Donald Trump geübte Kritik am neu verhandelten Austrittsabkommen.

Er sei "sehr, sehr enttäuscht", sagte Johnson. Die Verzögerung sei ein "Gräuel", sie sei nicht "schmerzhaft wegen der Versprechungen oder meines Egos", sondern wegen der Unsicherheit für das gesamte Land. Johnson sagte auch, er befürchtete eine weitere Brexit-Verzögerung, wenn die Labour-Opposition bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 12. Dezember an die Regierung käme.

Zugleich gab der Regierungschef dem Parlament die Schuld an der Verzögerung. Es habe genug Zeit gehabt, vor dem 31. Oktober über den von ihm mit der EU neu verhandelten Deal abzustimmen, aber diese Möglichkeit nicht genutzt. Die Opposition macht dagegen Johnson für die Verzögerung verantwortlich.

Johnson hatte seit seinem Amtsantritt im Juli wiederholt betont, den Brexit "um jeden Preis" bis zum 31. Oktober durchzusetzen. Er sagte sogar, er würde lieber "tot im Graben liegen", als um eine weitere Verschiebung zu bitten. Sein mit Brüssel ausgehandeltes Austrittsabkommen fiel jedoch im britischen Parlament durch.

Johnson kritisierte nun zudem US-Präsident Trump. Dieser hatte am Donnerstag dem britischen Radiosender LBC gesagt, Johnsons Brexit-Deal mit der EU mache "in gewisser Hinsicht" den Abschluss eines Handelsabkommens zwischen den USA und Großbritannien unmöglich.

"Ich möchte den Präsidenten nicht schlecht machen, aber in dieser Hinsicht macht er einen offensichtlichen Fehler", sagte Johnson. "Jeder, der sich unsere Vereinbarung ansieht, kann sehen, dass es sich um eine ausgezeichnete Vereinbarung handelt."

Brexit-Hardliner Farage tritt nicht bei Parlamentswahl an

Derweil kündigte der britische Rechtspopulist und Brexit-Hardliner Nigel Farage an, bei der Parlamentswahl im Dezember selbst nicht mehr antreten zu wollen. In einem Interview mit dem Fernsehsender BBC sagte der Chef der Brexit-Partei, er diene "der Sache besser, indem er durch das Vereinigte Königreich reist" und so die 600 Kandidaten seiner Partei unterstütze.

Bei der Wahl am 12. Dezember wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Farages Brexit-Partei und den Tories von Premierminister Boris Johnson erwartet. Farage sagte, er habe "sehr genau darüber nachgedacht", ob er wieder kandidieren solle. "Es ist sehr schwierig, jeden Tag in einem Wahlkreis zu sein und gleichzeitig im ganzen Vereinigten Königreich unterwegs zu sein", sagte er der BBC.

Für Johnson wird Farages Brexit-Partei immer mehr zum Angstgegner, sie könnte den Tories viele Stimmen klauen. Farage hatte zuvor angekündigt, in jedem Wahlkreis Kandidaten aufzustellen - es sei denn, die Konservativen stimmten einer Pro-Brexit-Allianz zu. Das schloss Premier Johnson wiederholt aus (Lesen Sie hier mehr zu dem Allianzangebot).

Tausende demonstrieren in Glasgow für neues Unabhängigkeitsreferendum

Eine Rolle im Wahlkampf wird auch die Forderung nach einem zweiten schottischen Unabhängigkeitsreferendum spielen. In Glasgow demonstrierten am Samstag Tausende für eine neue Volksabstimmung. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon betonte in einer Mitteilung: "Ein unabhängiges Schottland ist so nah wie nie zuvor. Es ist wirklich in Reichweite." Sie will noch vor Weihnachten in London ein neues Referendum beantragen. Sowohl Premierminister Johnson als auch Labour-Chef Jeremy Corbyn lehnen aber eine neue Abstimmung ab.

2014 hatte eine knappe Mehrheit der Schotten für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Beim Brexit-Referendum 2016 votierten die Schotten aber klar gegen einen Austritt aus der EU. Das hatte den Unabhängigkeitsforderungen neuen Auftrieb verliehen.