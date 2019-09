Der britische Premierminister Boris Johnson hält eine Einigung mit der Europäischen Union über einen Austritt Großbritanniens aus der EU immer noch für möglich. Vor seinem Treffen mit dem scheidenden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Montag in Luxemburg schrieb er in der britischen Zeitung "Daily Telegraph", die nächsten Tage seien entscheidend.

"Wenn wir in den nächsten Tagen genug Fortschritte machen, will ich zu diesem entscheidenden EU-Gipfel am 17. Oktober gehen und eine Vereinbarung finalisieren, die die Interessen von Unternehmen und Bürgern auf beiden Seiten des Kanals und auf beiden Seiten der irischen Grenze schützt", schrieb Johnson. "Ich glaube leidenschaftlich daran, dass wir es schaffen können."

Johnson ließ aber erneut keinen Zweifel daran, dass seinem Willen nach Großbritannien am Stichtag 31. Oktober die EU auch ohne eine Vereinbarung verlassen werde - obwohl das Parlament ein Gesetz verabschiedet hat, wonach Großbritannien in einem solchen Fall die EU um eine Verschiebung des Brexit bitten muss. "Es ist nicht und es war auch nicht das, was ich wollte, aber unsere Vorbereitungen sind sehr umfangreich", schrieb Johnson mit Blick auf einen harten Brexit.

Johnson will Brexit durchprügeln - wie der unglaubliche Hulk

Am Sonntag hatte Johnson bereits mit einem skurrilen Vergleich für Schlagzeilen gesorgt: "Je wütender Hulk wird, desto stärker wird Hulk", sagte er der "Mail on Sunday" und bezog sich dabei auf die Comicfigur. "Hulk ist immer entkommen, egal wie eng gefesselt er war - und so ist das auch mit diesem Land." Mit Blick auf den Brexit-Termin sagte Johnson: "Wir werden rausgehen am 31. Oktober, und wir werden es vollbringen."

Aus Diplomatenkreisen in Brüssel hieß es dazu am Sonntag, die britische Regierung sei offensichtlich am Ende ihres Lateins. "Eine Lösung wird so nicht einfacher."

Johnson und Juncker sind am Montagmittag zu einem Arbeitsessen verabredet, es ist das erste Mal, dass sich die beiden persönlich treffen. Auch der EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, ist dabei. Anschließend trifft Johnson auch den luxemburgischen Ministerpräsidenten Xavier Bettel und gibt eine Pressekonferenz, sie ist für etwa 15.15 Uhr geplant.

Umstritten ist unter anderem die Frage, wie trotz Brexit eine feste EU-Außengrenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden kann. Denn eine erneute Teilung der erst vor gut 20 Jahren befriedeten Insel könnte Unruhen auslösen. Die EU beharrt auf einer "Backstop" genannten Klausel, nach der notfalls ganz Großbritannien in der EU-Zollunion bleiben soll. Johnson will das streichen, weil Großbritannien sonst keine eigene Handelspolitik machen könnte. Er will alternative Lösungen. Wie sie aussehen sollen, ist allerdings unklar.

Unabhängig vom Ausgang des Juncker-Johnson-Treffens am Montag sind beide Seiten für die Fortsetzung der Gespräche in dieser Woche. Johnson hofft auf eine Einigung beim EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober in Brüssel - nur zwei Wochen vor dem Austrittsdatum.