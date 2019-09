Er lächelt sehr freundlich. Er schüttelt Boris Johnson die Hand. Er spricht ihn dabei an und lächelt noch immer. Dann sagt er: "Bitte verlassen Sie meine Stadt."

Die ganze Szene dauert nur wenige Sekunden, ein Video davon wird derzeit in den sozialen Netzwerken hunderttausendfach aufgerufen. Bei Twitter in Großbritannien trendet der englische Originalsatz des Mannes: #PleaseLeaveMyTown.

Im Anschluss an den Satz klopft der Mann Johnson noch auf die Schulter. Und der britische Premierminister entgegnet: "Das werde ich, sehr bald."

“Please leave my town.”

“I will, very soon.” pic.twitter.com/3gqW2SwqMi — Alex Andreou (@sturdyAlex) September 5, 2019

Das Video stammt vom Sender BBC und ist am Donnerstag beim Besuch Johnsons in West Yorkshire in Nordengland entstanden. Der höfliche Mann darin wird nun in den sozialen Netzwerken als "Held" und "Ikone" gefeiert; und seine Aussage als die britischste - also: höflichste - Art und Weise, jemandem "Verpiss dich" zu sagen.

What an icon. The polite handshake, the smile, then the quiet "please leave my town". So good — Anna (@theweebmother) September 5, 2019

I really want to hear protesters chanting this, combining some much-needed, much missed politeness with the message to, well, you know, GTFO #PleaseLeaveMyTown https://t.co/w7ijEVsvxl — Erica Buist (@ericabuist) September 5, 2019

Das "Yorkshire Life"-Magazin nahm die Aufmerksamkeit rund um den Hashtag #PleaseLeaveMyTown zum Anlass, auf einen Artikel zu verweisen: Darin sind fünf Gründe aufgelistet, warum Menschen nach Wakefield ziehen sollten. Im Tweet dazu heißt es: "Wir können Ihnen versichern, die Bewohner hier sind im Allgemeinen sehr freundlich."

5 reasons why you should move to Wakefield or you could just #PleaseLeaveMyTown - we can assure you the locals are generally friendly https://t.co/erY2cSYtZR — Yorkshire Life (@Yorkshire_Life) September 5, 2019

Johnson traf am Donnerstag übrigens noch auf weitere Bewohner der Gegend. In der Stadt Morley wandte sich zum Beispiel ein wütender Mann an den Premierminister, auch diese Begegnung wurde im Video festgehalten: Johnson sollte gefälligst in Brüssel sein, um einen Brexit-Vertrag mit der EU auszuhandeln, sagte der Mann. "Sie spielen Spielchen."

Johnson war in West Yorkshire, um Investitionen der Regierung in die Polizei zu bewerben. An einer Polizeischule in Wakefield sprach er vor Journalisten, und auch dieser Auftritt wird in britischen Medien nun vielfach beschrieben. Johnson wird unter anderem vorgeworfen, bei einer letzten Endes doch politischen Rede die Polizisten als "Kulisse" benutzt zu haben - hinter dem Premierminister standen während seiner Rede zahlreiche Polizeianwärter. Zudem begann Johnson mit einiger Verzögerung, die Anwesenden hatten in der Hitze auf ihn warten müssen.

Police chiefs condemn PM for using officers as backdrop to Brexit 'rant' https://t.co/dgyLk2Weu1 — Guardian news (@guardiannews) September 5, 2019

Als eine Frau hinter ihm sichtbar mit ihren Kräften zu kämpfen hatte, kündigte Johnson erst an, seine Rede zu beenden. Dann sprach er allerdings doch noch länger weiter, und kritisierte unter anderem die Opposition für ihr Verhalten in der Brexit-Krise (mehr zum aktuellen Stand erfahren Sie hier).

Danny Lawson/PA Wire/ REUTERS Bei seiner Rede in Wakefield bemerkt Johnson, dass es einer Polizeianwärterin hinter ihm nicht gut geht - dafür, dass er anschließend weiterredete, wird er nun kritisiert

"Johnson hat die Schüler im Stehen warten lassen, und - wenig überraschend - eine von ihnen scheint einen Schwächeanfall erlitten zu haben", schrieb die innenpolitische Sprecherin der oppositionellen Labour-Partei, Diane Abbott, bei Twitter. "Er hat das gesehen, und er hat es ignoriert. Das zeigt alles, was man über diesen Mann wissen muss - und wie wichtig ihm der Polizeidienst wirklich ist."