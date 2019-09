Großbritannien Johnson schließt Brexit-Verschiebung aus

"Lasst uns den Brexit bis zum 31. Oktober durchziehen": Der britische Premier Boris Johnson hat sich am Montag vor seinem Amtssitz gegen jede Fristverlängerung beim EU-Austritt ausgesprochen. "Es gibt kein Szenario, bei dem ich Brüssel doch noch um eine Verlängerung bitten würde", sagte er. Der Brexit werde termingerecht erfolgen - "ohne Wenn und Aber". Zugleich sieht er gute Chancen auf ein mögliches Abkommen mit der EU, sie würden derzeit steigen, so der konservative Politiker.

"Ich will keine Wahl, Sie wollen keine Wahl", sagte er außerdem. Zuvor war spekuliert worden, Johnson könnte am Montagabend Neuwahlen in Aussicht stellen. Johnson hatte angesichts einer drohenden Parlamentarier-Revolte gegen seine Brexitpläne für Montagabend sämtliche konservativen Abgeordneten einbestellt.

Die Opposition und eine Gruppe von etwa 20 Rebellen aus der Regierungsfraktion wollen Premierminister Johnson in dieser Woche per Gesetz zum Einlenken bei seinem harten Brexit-Kurs zwingen. Wie aus einem am Montagabend vorgelegten Gesetzentwurf hervorgeht, wollen sie eine Verlängerung der Brexit-Frist um drei Monate erreichen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU verabschiedet sein.

Das konterkariert die Pläne Johnsons, der mit der Drohung eines Ausscheidens ohne Übergangsabkommen bei der EU Konzessionen erreichen will. Das hat die EU allerdings bislang ausgeschlossen. Johnson sagte, er hoffe, dass die Abgeordneten nicht für eine weitere Verzögerung des Brexit stimmen. Das würde weitere Verhandlungen "unmöglich" machen.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn appellierte am Montag an die Abgeordneten, einen EU-Austritt ohne Abkommen zu verhindern. Diese Woche biete möglicherwiese die "letzte Chance" dazu. Seine Partei arbeite mit anderen Kräften daran, "das Land wieder vom Abgrund wegzuführen".