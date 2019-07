Großbritanniens neuer Premier Johnson stellt Bedingung für EU-Gespräche

Die Verhandlungen um den EU-Austritt der Briten sind festgefahren. Nun hat der neue britische Premierminister Boris Johnson offenbar verkündet, dass er sich nur mit den Staats- und Regierungschefs der EU an einen Tisch setzen wolle, wenn sich diese zu erneuten Gesprächen über den bereits verhandelten Austrittsvertrag bereit erklären. Brüssel lehnt derartige Nachverhandlungen des Deals von Johnson-Vorgängerin Theresa May bislang vehement ab.

Nach dessen Amtsantritt hatten sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch der französische Präsident Emmanuel Macronden neuen britischen Premier eingeladen. Eine Johnson-Sprecherin sagte dem britischen "Guardian" zufolge nun jedoch, der Regierungschef wolle zwar einen Deal mit der EU vereinbaren. Er sehe jedoch keinen Sinn in persönlichen Treffen, solange die EU das bestehende Abkommen nicht neu aufschnüren wolle.

Johnson geht es vor allem um den umstrittenen Backstop. Die im Austrittsabkommen enthaltene Notfalllösung soll vermeiden, dass zwischen Irland und Nordirland nach dem EU-Austritt der Briten eine harte Grenze entsteht. Im Königreich fürchten jedoch viele Hardliner, dadurch im Zweifel auf ewig an Brüssel gebunden zu bleiben. (Mehr zum Backstop erfahren Sie hier.)

"Wir wollen klarstellen, dass der Backstop nicht gut ist, er ist tot, er muss gestrichen werden", sagte Johnson nun laut "Guardian" bei einem Besuch an einem Marinestützpunkt in Schottland. "Aber es gibt Spielraum für einen neuen Deal." Aus Sicht der EU ist die Streichung des umstrittenen Backstops jedoch indiskutabel.

Derweil wächst die Sorge vor einem ungeregelten Brexit. Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen - notfalls auch ohne ein Abkommen. In Brüssel überlegt man nun, wie man Johnson mit kleinen Gesten helfen könnte, sich in London als Sieger zu inszenieren, ohne grundlegende Zugeständnisse machen zu müssen. Den kursierenden Vorschlag einer zeitlichen Begrenzung der Notfalllösung hatte der britische Regierungschef im parteiinternen Tory-Wahlkampf bereits beiseite gewischt.