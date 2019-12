Großbritannien Johnson will Brexit ohne Sicherheitsnetz

Der britische Premierminister Boris Johnson will offenbar eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit per Gesetz ausschließen. Das melden unter anderem der britische "Guardian" und die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungsquellen.

Am Freitag sollen die neu gewählten Abgeordneten über das Ratifizierungsgesetz für Johnsons EU-Austrittsabkommen abstimmen. Der Premier will das Land am 31. Januar aus der EU führen. In einer Übergangsphase bis Ende 2020 bleibt aber zunächst so gut wie alles beim Alten. Bis dahin wollen beide Seiten ein Freihandelsabkommen aushandeln. Die Zeit dafür gilt jedoch als äußerst knapp.

Eine Verlängerung der Übergangsphase um bis zu zwei Jahre ist noch bis Juli möglich, Johnson lehnt das aber ab. Nun soll eine hinzugefügte Passage im Ratifizierungsgesetz eine weitere Verlängerung ausschließen.

Opposition warnt vor hartem Brexit

Die Labour-Opposition warnte, der Schritt erhöhe die Gefahr eines EU-Austritts ohne Anschlussabkommen und damit die Einführung von erheblichen Handelshindernissen.

Nach dem Erdrutschsieg der konservativen Tories gilt die Zustimmung der Abgeordneten zu dem Gesetz als sicher. Die Regierungspartei hat nun einen komfortablen Vorsprung von 80 Mandaten vor allen anderen Parteien.

Einem Bericht der "Times" zufolge sollen aus dem Gesetzentwurf auch Bekenntnisse zur Einhaltung von EU-Standards in Sachen Arbeitnehmerrechte aus dem Gesetzentwurf gestrichen werden.