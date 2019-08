Boris Johnson und die Parlamentspause Welche Rolle spielt die Queen?

"Her Majesty's Government" - die Regierung ihrer Majestät. Es ist eine Redewendung, die der Tradition und der symbolischen Rolle der Krone in Großbritannien Rechnung trägt. Und die für gewöhnlich nicht wörtlich genommen werden sollte.

Denn im Gefüge der konstitutionellen Monarchie Großbritanniens gilt: Die Königin beziehungsweise der König ist formal betrachtet zwar Staatsoberhaupt. Die politischen Geschicke des Landes aber bestimmen das demokratisch gewählte Parlament und die Regierung. Sie handeln nicht - insofern ist der Begriff missverständlich - auf Geheiß der Monarchin.

Doch vor dem Hintergrund des Brexits könnte die Floskel nun auf ungewöhnliche Weise politisch aufgeladen werden. Der Grund: Premierminister Boris Johnson will das Land um jeden Preis bis zum 31. Oktober aus der EU führen - notfalls auch ohne Austrittsabkommen. Zuletzt verordnete er dem Parlament eine Zwangspause bis zum 14. Oktober.

Johnsons Entscheidung zog sofort Folgen nach sich. Parlamentarier kündigten rechtliche Schritte an, Tausende Bürger demonstrierten auf den Straßen. Nicht zuletzt rückte Johnson mit seinem Coup die Monarchin in den Vordergrund: Queen Elizabeth segnete die vom Premier geplante Parlamentspause ab.

Weshalb die Königin Johnsons Plänen zustimmte

Die Entscheidung der Queen entspricht ihrer weitgehend zeremoniellen, symbolischen Rolle. Die Monarchin stellt politische Beschlüsse von Regierung und Parlament traditionell nicht infrage. Auch darüber hinaus ist sie bemüht, jeden Eindruck von Parteilichkeit oder politischer Einmischung zu vermeiden.

So galt schon eine Rede der Königin Ende Januar, in der sie sich für gegenseitigen Respekt unter Bürgern mit verschiedenen Ansichten aussprach, als ungewöhnlich. Viele Kommentatoren sahen darin eine Anspielung auf die Verrohung der politischen Debatte um den EU-Austritt des Landes. Direkt angesprochen hatte die Queen den Brexit dabei nicht.

Auch bei der sogenannten Prorogation, der Aussetzung des Parlaments, übt sich die Königin in Zurückhaltung. Feste Regeln gibt es dafür zwar nicht. Aber dem Brauch nach setzt die Monarchin das Parlament auf Wunsch der Regierung im Herbst aus. Nach einigen Tagen eröffnet sie dann in der Regel eine neue Sitzungsperiode mit einer Ansprache, in der sie das Programm der Regierung für die folgenden Monate präsentiert. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Die Zustimmung der Königin zur Prorogation ist rechtlich nicht angreifbar. Das gilt aber wohl nicht für Johnsons Entscheidung, diese zum jetzigen Zeitpunkt zu betreiben. Parlamentssprecher John Bercow nannte Johnsons Vorhaben einen "Frevel gegen die Verfassung".

Zahlreiche Johnson-Gegner erwägen rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Premiers. Unter ihnen: der frühere Tory-Premier John Major. Seine Kritiker werfen Johnson vor, das Parlament aushebeln zu wollen (was dieser abstreitet). Bei einer Parlamentspause bis zum 14. Oktober bliebe Johnsons Gegnern kaum noch Zeit, einen ungeregelten Brexit per Gesetz zu verhindern.

Der Schritt des Regierungschefs, so der Vorwurf, sei undemokratisch. In einem Krisenmoment wie dem Brexit verbanne Johnson das Parlament an die Seitenlinie. Außerdem habe er mit seiner Entscheidung die Königin in die politische Debatte gezerrt.

Verweise auf die Verfassung sind in Großbritannien heikel

Allerdings sind Verweise auf "die Verfassung" in Großbritannien oft Verweise ins Ungewisse. Das Land hat kein mit dem Grundgesetz vergleichbares zentrales Verfassungsdokument; wichtige Fragen der Staatsorganisation folgen nicht verbrieften Regeln, sondern stützen sich auf Präzedenzfälle, Bräuche, Konventionen und - wenn man so will - politische Anstandsregeln.

Der Brexit aber ist in vielerlei Hinsicht Neuland. Er spaltet das Land; politische Anstandsregeln, die lange als unverletzlich galten, scheinen wieder zur Disposition zu stehen.

Und so könnte sich die Queen theoretisch schon bald erneut im Mittelpunkt der politischen Debatte wiederfinden: im Fall eines Misstrauensvotums gegen Johnson. Dieses könnte angesichts der Parlamentspause die letzte Möglichkeit für die Gegner des Premiers sein, einen ungeregelten Brexit zu verhindern.

Sollte das Parlament Johnson tatsächlich das Misstrauen aussprechen und sollte sich eine Mehrheit, etwa für Oppositionsführer Jeremy Corbyn, finden, wäre es an der Queen, den neuen Premier zu ernennen. Von Boris Johnson würde man dann erwarten, dass er abtritt. Allerdings gibt es kein Gesetz, dass ihn klar dazu verpflichtet.

Eine solche Weigerung sei aber unwahrscheinlich, zitiert die BBC Maddy Thimont Jack vom Thinktank "Institute for Government". Der politische Druck auf Johnson wäre demnach zu groß, er müsste abtreten. "Das ist ein sehr wichtiger und etablierter politischer Brauch."

Der Anstand würde es erfordern.