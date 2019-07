EU-Austritt Britische Regierung bereitet sich auf harten Brexit vor

Die neue britische Regierung unter Premierminister Boris Johnson stellt sich auf einen EU-Austritt ohne Abkommen ein. Staatsminister Michael Gove, der über die No-Deal-Planungen wacht, sagte der "Sunday Times" , die Regierung gehe davon aus, dass die Politiker in Brüssel kein neues Abkommen aushandeln werden. "Wir hoffen noch, dass sie ihre Meinung ändern, aber wir müssen annehmen, dass das nicht passiert", so Gove. "Ein Brexit ohne Abkommen ist sehr wahrscheinlich und wir müssen darauf vorbereitet sein."

Johnson hatte bei seinem Amtsantritt am Mittwoch versprochen, dass er den Brexit - "ohne Wenn und Aber" - bis Ende Oktober vollziehen werde. Er pochte darauf, das zwischen seiner Vorgängerin Theresa May und der Europäischen Union vereinbarte Austrittsabkommen nachzuverhandeln, dies lehnt Brüssel aber ab.

Finanzminister Sajid Javid sagte dem "Sunday Telegraph", es würden erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um Großbritannien auf einen EU-Austritt ohne Abkommen vorzubereiten.

"Mehr Geld leihen"

Rishi Sunak, Staatssekretär im Finanzministerium, antwortete "Sky News" auf die Frage, wo das Geld herkomme: "Wir können uns das leisten. Der Grund dafür ist ein sehr umsichtiges Wirtschaftsmanagement, durch das wir im nächsten Jahr 26,6 Milliarden Pfund Spielraum haben." Das entspricht rund 29,5 Milliarden Euro. Außerdem könne Großbritannien es sich leisten, mehr Geld zu leihen.

Mit dem zusätzlichen Geld sollte eine öffentliche Kampagne finanziert werden, um sicherzustellen, dass Einzelpersonen und Unternehmen für einen No Deal bereit seien, sagte Finanzminister Javid. Unter anderem sei geplant, 500 neue Grenzschutzoffiziere einzustellen. Darüber hinaus wolle er neue Infrastruktur rund um die Häfen des Landes prüfen, um den Warenverkehr sicherzustellen.

Während die Regierung bereits mit dem No-Deal-Brexit rechnet, versuchen Politiker beider großer Parteien, dem entgegenzuwirken.

Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte, er werde alles tun, um einen Austritt ohne Abkommen zu verhindern. Tory-Politiker Philip Hammond, der das Amt als Finanzminister vergangene Woche niederlegte, tauschte sich laut "The Observer" mit Labour-Kollegen dazu aus.

Premier Johnson hat angekündigt, dass vor dem Brexit keine Neuwahlen stattfinden werden. Doch seine Partei hat nicht die absolute Mehrheit im Parlament und ist zudem über den Brexit zerstritten. Wenn das Parlament im September wieder tagt, ist ein Misstrauensvotum möglich.

Streitpunkt: Irische Grenze

Die EU soll, wenn es nach Johnson geht, den sogenannten Backstop streichen. Dieser sieht eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland vor. Zusätzlich soll Großbritannien so lange als Ganzes in einer Zollunion mit der EU bleiben, bis eine andere Lösung gefunden ist. Brexit-Befürworter wollen den Backstop nicht, weil er sie weiter an die EU bindet.

Die vergleichsweise durchlässige Grenze zwischen Irland und Nordirland ist Teil des 1998 abgeschlossenen Karfreitagsabkommens. Ziel war ein Ende der gewaltsamen Auseinandersetzungen im Nordirlandkonflikt. Politiker in Irland und in Großbritannien befürchten, eine harte Grenze auf der irischen Insel könnte die Gewaltbereitschaft in Nordirland wieder anfachen.

Irlands Regierungschef Leo Varadkar warnte am Freitag, im Falle eines harten Brexits werde sich wieder die Frage nach einer Vereinigung von Irland und Nordirland stellen.