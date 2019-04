Pressestimmen zum Brexit "Werden wir JEMALS rauskommen?"

"Sun", London

Die Boulevardzeitung schreibt über den Beschluss des Sondergipfels: "May's Nightmare" und fragt in der Schlagzeile: "Will we EVER leave?" (Werden wir JEMALS rauskommen?).

"Guardian", London

"Die EU-Regierungschefs sind von Großbritannien enttäuscht. Aber sie akzeptieren auch die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung solider Beziehungen. Der Impuls, sich von einem lästigen Nachbarn zu befreien, wird durch die Überlegung gedämpft, dass ein vor den Kopf gestoßenes und rachsüchtiges Großbritannien langfristig mehr Gefahren birgt. Bedauerlicherweise wird diese Abwägung in unserem Land kaum verstanden. Brexit-Verfechter brennen darauf, der institutionellen Verknüpfung mit der EU zu entkommen. Doch das Land wird niemals eine saubere Trennung vom europäischen Projekt erreichen. Partnerschaften mit unseren europäischen Nachbarn ergeben sich zwangsläufig aus der Geografie, der Diplomatie und der Wirtschaft."

"Times", London

"Die Entscheidung, wie lange und unter welchen Bedingungen Großbritannien in der Union bleiben soll, ist den Staats- und Regierungschefs der EU zugefallen. Denn die Politiker in diesem Land sind bei ihren Versuchen, einen Weg nach vorn zu finden, ins Schwimmen geraten. Obwohl die Regierung und die Labour-Partei über ein mögliches Kompromissabkommen gesprochen haben, das parteiübergreifende Unterstützung finden könnte, werden diese Verhandlungen wahrscheinlich zu nichts führen. (...) Es ist wichtig, dass der neue Aufschub nicht verschwendet wird. Wenn der parlamentarische Prozess wieder scheitert, sollte Theresa May akzeptieren, dass das nationale Interesse ihren Rücktritt erfordert, um damit Platz für einen neuen Premierminister und eine neue Strategie zu machen."

"NZZ", Zürich

"Aufgeschreckt hat viele EU-Staaten aber auch die Forderung des Brexit-Vorkämpfers Jacob Rees-Mogg, London solle im Falle einer längeren Fristerstreckung die Politik der EU im Ministerrat sabotieren. Dem soll Großbritannien nach dem Willen der EU-27 mit einem Bekenntnis zur loyalen Kooperation begegnen. Konkret könnte sich London verpflichten, bei Fragen zur Zukunft der EU, zum neuen Finanzrahmen oder zur Neubesetzung der EU-Spitzenposten vom Gebrauch von Vetorechten abzusehen und generell Zurückhaltung zu üben. Doch da Großbritannien bis zum Austritt volle Rechte als Mitglied genießt, sind die Möglichkeiten zur rechtlichen Durchsetzung eines solchen Bekenntnisses begrenzt."