Johnson empfängt EU-Parlamentspräsidenten "Oh, Sie sollten nicht traurig sein"

Immerhin, sie reden noch. Kurz vor 18.30 Uhr britischer Zeit kommt David Sassoli aus 10, Downing Street und geht auf die wartenden Reporter zu. Eigentlich hätte der Präsident des Europäischen Parlaments jetzt gemeinsam mit Boris Johnson, dem britischen Premier, ein paar Worte sagen sollen, doch Sassoli kommt allein. Die Briten hätten derzeit kein Interesse an einem Statement, haben sie Sassolis Leute wissen lassen.

Sicher ist sicher an einem Tag, an dem Johnson die Schlacht um die Frage eröffnet, wer Schuld hat, wenn es am Ende doch zu einem harten Brexit kommt, einem Ausscheiden der Briten aus der EU ohne Abkommen.

"Ich kam hierher mit der zuversichtlichen Erwartung, Vorschläge zu hören, die die Verhandlungen nach vorne bringen können", sagt Sassoli am Dienstagabend auf Italienisch. "Allerdings musste ich zur Kenntnis nehmen, dass es keinen derartigen Fortschritt gab." Praktischerweise hatten Sassolis Leute das vorbereitete Statement auf Englisch schon unter den Journalisten verteilt, bevor das Treffen vorbei war. Offenbar wurden die - geringen - Erwartungen an den Besuch erfüllt.

Brexit-Deal "offenbar unmöglich"

Sassoli kam direkt von einem Treffen mit Angela Merkel in Berlin. Die Kanzlerin wiederum hatte bereits um 8 Uhr morgens mit Boris Johnson gesprochen - das Telefonat markierte den Beginn eines Tages voller hektischer Brexit-Diplomatie. Offenbar hatte auch Merkel keine Fortschritte bei der britischen Position ausmachen können. Jedenfalls streuten britische Medien unter Verweis auf nicht näher genannte Quellen in 10, Downing Street sogleich, wegen Merkels Haltung sei ein Brexit-Deal "offenbar unmöglich".

Am Mittwochnachmittag will EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im EU-Parlament zur Lage der Brexit-Gespräche Stellung nehmen.

Es steht nicht gut, soviel ist nach Sassolis Besuch klar. Als er am Dienstagabend Journalisten in der Londoner EU-Vertretung trifft, hält er mit seiner Enttäuschung nicht hinterm Berg. "Wir hatten eine sehr ehrliche Unterhaltung", sagt er. "Ich fühlte mich eher wie in einer Fernsehtalkshow." Sassoli meint das positiv, es war ein harter Schlagabtausch, mit Johnson, ohne Höflichkeitsfloskeln, ohne bürokratisches Herumgerede.

Dabei hatte Johnson offenbar zunächst gedacht, er könnte Sassoli mit ein paar Tassen Tee und freundlichen Worten abspeisen. Sogar ein paar italienische Worte testete der Briten-Premier zu Beginn des Gesprächs mit dem Parlamentspräsidenten, so berichten es Teilnehmer hinterher. Doch Sassoli, ein gelernter Journalist, ließ sich offenbar nicht einlullen.

"Johnson wird nicht nach Verlängerung fragen"

Eine Verlängerung, eine Verschiebung des Brexit über den 31. Oktober hinaus, müsste von den Briten ausgehen, sagt Sassoli beispielsweise. Johnson dagegen machte offenbar unmissverständlich klar, dass er die EU nicht um eine Verlängerung bitten werde. "Die Briten sagten uns heute Abend, sie würden niemals eine Verlängerung beantragen", sagt Sassoli nach dem Treffen. "Ich will da glasklar sein: Premierminister Johnson hat mehrfach heute Abend gesagt, er wird nicht nach einer Verlängerung fragen."

Frank Augstein/DPA Arm in Arm gingen Boris Johnson (links) und David Sassoli in 10, Downing Street

Während zwischen London, Brüssel und Berlin die Schuldzuweisungen und Ermahnungen hin- und herfliegen, hält mit dem Präsidenten des Europaparlaments wenigstens einer aus der EU-Spitze den direkten Draht zu Johnson. Das Europaparlament muss einem möglichen Abkommen am Ende zustimmen. Sollte sich noch etwas bewegen, müsste es, zumindest dem Grundsatz nach, zu einer Einigung vor dem kommenden EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober kommen, idealerweise bis Ende der Woche.

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Wenn er auf die jüngsten Ideen der Briten zu sprechen kommt, wird Sassoli, eigentlich ein zurückhaltender Sozialdemokrat aus Italien, fast wütend - und berichtet ungewöhnlich offen von dem Treffen in 10, Downing Street.

Die Briten hatten zuletzt Vorschläge vorgelegt, wonach Nordirland eine Zeitlang im Binnenmarkt mit der EU bleiben könne, nicht aber in einer Zollunion. Wie die Briten kontrollieren wollen, ob Zölle entrichtet wurden, ohne dass es zu einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland kommt, bleibt ihr Geheimnis. Die EU besteht auf den Backstopp, der Notfalllösung, die eine harte Grenze mit Kontrollen verhindern soll.

Sassoli ermahnte Johnson mehrfach

"Das sind keine Vorschläge, die uns einem Abkommen näher bringen", sagt Sassoli über die Ideen der Briten. "Wenn jemand sagt, er will am 31. Oktober raus, dann würde man erwarten, dass er für den 1. November etwas vorbereitet hat." Er versucht es mit einem Vergleich. "Wer würde je Geld für ein Haus ausgeben, wenn er im Gegenzug kein Haus bekommt?", fragt er, fast ein bisschen ungläubig.

Er habe Johnson mehrfach ermahnt, er müsse etwas auf den Tisch legen, mit dem etwas angefangen werden könne. Johnson habe geantwortet, man werde das mit den Zöllen schon hinkriegen.

Er habe Johnson zudem darauf hingewiesen, dass er eine große Verantwortung auf sich lade, wenn es zu einem Brexit ohne Abkommen komme. "Oh, Sie sollten nicht traurig sein", habe Johnson darauf geantwortet, es bestehe kein Grund zur Sorge. "Ich bin aber ernsthaft besorgt", sagt Sassoli später, bei den Journalisten.

Henry Nicholls/REUTERS Nach dem Treffen erklärte sich nur David Sassoli, Boris Johnson blieb stumm

Sicher, gerade in diesen Tagen ist es schwer zu durchschauen, ob es nur noch darum geht, der anderen Seite die Schuld für ein Scheitern zuzuweisen oder ob doch noch ernsthaft verhandelt wird. Aus dem Brüsseler Brexit-Team ist zu hören, dass sich nichts bewege. "Wenn es einen Willen gibt, dann gibt es die Chance für ein Abkommen", sagt Sassoli. Die EU sei bis zur letzten Sekunde bereit, zu verhandeln.

Derzeit ist völlig offen, wie es weitergeht. Johnson soll, so berichten es Teilnehmer, durchaus zu erkennen gegeben haben, dass er weiter reden wolle. Und in der Tat ist es ja nicht so, dass die Briten der EU mit ihren letzten Papieren überhaupt nicht entgegengekommen wären. Doch ob die Zeit noch reicht, ein verbindliches Abkommen hinzukriegen? Und selbst wenn, ist völlig offen, ob Johnson für einen veränderten Austrittsvertrag überhaupt eine Mehrheit im Parlament hätte.

Sassoli wird gefragt, welchen Eindruck er von seinen Gesprächen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, den er bereits am Montag besucht hatte, und Merkel mitgenommen habe.

Der Parlamentschef macht es knapp: "Beim Brexit ist jeder besorgt."