Botschaftertreffen in Brüssel EU lässt sich bei Brexit-Verschiebung Zeit

Die EU-Mitgliedstaaten werden nicht sofort über über den britischen Antrag zur Verschiebung des Brexit entscheiden. EU-Ratspräsident Donald Tusk werde die Mitgliedstaaten "in den nächsten Tagen" konsultieren, sagte der europäische Verhandlungsführer Michel Barnier nach einem Treffen mit den EU-Botschaftern in Brüssel vor Journalisten.

Die Botschafter hätten den Verlängerungsantrag "zur Kenntnis" genommen, zitierte die Nachrichtenagentur AFP einen EU-Diplomaten. Bei der Entscheidung darüber würden "weitere Entwicklungen auf der britischen Seite" einbezogen.

Tusk bekam drei Briefe

Der britische Premierminister Boris Johnson war am Samstag vom Londoner Unterhaus gezwungen worden, eine Verschiebung des für den 31. Oktober geplanten Brexit zu beantragen. Am Abend schickte er ein entsprechendes Schreiben an Tusk. Diesen Antrag unterzeichnete Johnson nicht, wie britische Medien berichteten.

Kurz darauf folgte ein klärendes Schreiben des britischen EU-Botschafters Tim Barrow, der darauf hinwies, dass der Antrag auf Verschiebung von Johnson bewusst nicht unterzeichnet worden war, da die britische Regierung "vom Gesetz her" zu dem Antrag verpflichtet war. Und zuletzt erhielt Tusk ein von Johnson unterzeichnetes Schreiben, in dem sich dieser persönlich gegen die Verschiebung des Brexit-Termins aussprach.

Im Video: Anti-Brexit-Demo - "Ich mache das für meine Kinder"

Video SPIEGEL ONLINE

Altmaier hält Verlängerung der Brexit-Frist für unproblematisch

Die EU-Staaten setzen offenbar ihrerseits zunächst darauf, dass dies noch eine Option ist. Sie hätten "den Ratifizierungsprozess für das Austrittsabkommen auf EU-Seite formal angestoßen", sagte der EU-Diplomat der AFP. Dem Abkommen muss auch das Europaparlament noch zustimmen. Am Donnerstag hatten es bereits die EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht das Vertagen der Entscheidung über den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus gelassen. "Eine gute und geordnete Lösung ist immer noch möglich, wenn Boris Johnson nun auf das Parlament zugeht und eine überparteiliche Lösung sucht", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung.

"Wenn eine Verlängerung um ein paar Wochen nötig ist, hätte ich damit kein Problem." Altmaier warnte zugleich davor, dass ein weiterer Machtpoker in Großbritannien Arbeitsplätze und Wohlstand gefährden würde.

Im Video: Brexit-Abstimmung erneut vertagt