Spott für Johnson im EU-Parlament Juxend in den Chaos-Brexit

Die Woche ist erst zur Hälfte vorbei, aber für den britischen Premier Boris Johnson dürfte schon jetzt feststehen: Viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Am Montag endete ein Lunch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker weitgehend ergebnislos, kurz darauf schwänzte er eine Pressekonferenz mit Luxemburgs Premier Xavier Bettel wegen einer Handvoll lautstarker Demonstranten. Bettel führte Johnson daraufhin vor, indem er mit dem leeren Rednerpult sprach.

Es war eine beispiellose Demütigung für einen britischen Regierungschef, urteilte die englische Presse in seltener Einigkeit. Uneins war man sich lediglich darüber, ob Johnson ein argloses Opfer eines sich aufplusternden luxemburgischen Premiers war, oder ob er es nicht besser verdient hatte nach all den Täuschungsmanövern, den politischen Spielchen und seinem kindischen Gerede von Hulk, das Johnson einen neuen Spitznamen beschert hat: "The Incredible Sulk", was so viel heißt wie "der unglaubliche Schmoller".

Juncker über Brexiteers: "Meine besten Fans und Groupies"

Am Mittwoch fand Johnsons Desaster bei einer Brexit-Generaldebatte im Europaparlament seine Fortsetzung. Juncker und EU-Chefunterhändler Michel Barnier waren gekommen, um die Abgeordneten über den Stand der Dinge zu unterrichten - und ihr Urteil fiel wenig hoffnungsvoll aus. "Das Risiko eines No Deals bleibt sehr real", sagte Juncker. Als der Brite Nigel Farage und die Abgeordneten seiner Brexit-Partei jubelten, drehte sich Juncker um und winkte ihnen zu. "Hi Fans!", rief er, und ans Plenum gewendet: "Das sind meine besten Fans und Groupies."

Sollte es zum Chaos-Brexit kommen, wäre das die Wahl Großbritanniens, sagte Juncker. "Es wäre nicht die Wahl der EU." Der Kommissionschef deutete Zweifel an, ob Johnson sich an das Gesetz halten wird, mit dem das Parlament ihm einen No-Deal-Brexit verboten hat. "Sie werden nicht überrascht sein zu hören", sagte er den Abgeordneten, "dass Großbritannien weiterhin einen Deal möchte, aber auch, dass es die EU am 31. Oktober verlassen wird." Wird, nicht will.

Um das zu verhindern, braucht es eine Einigung über den sogenannten Backstop. Er sieht vor, dass das Vereinigte Königreich notfalls in der EU-Zollunion bleibt, um nach dem Brexit eine neue harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Johnson fordert, die Klausel aus dem bereits vereinbarten Austrittsabkommen zu streichen. Juncker lehnt das ab. "Der Backstop ist eine funktionierende Lösung für ein praktisches Problem", so Juncker - "ein Problem, das es nicht gäbe, wenn Großbritannien nicht beschlossen hätte, die EU zu verlassen." Er habe Johnson aufgefordert, konkrete Vorschläge einzureichen - "und zwar schriftlich".

Johnsons "Albtraum-Mittagessen"

Das aber ist bisher nicht geschehen. Zwar sollen die Briten in Brüssel neue Vorschläge vorgelegt haben, bisher aber nur informell. Eine Idee soll sein, den Backstop durch gemeinsame Regeln für Nahrungsmittel und lebende Tiere zu ersetzen. Doch dieser sogenannte SPS-Plan reicht nach Ansicht der EU bei weitem nicht aus, um Zollkontrollen an der künftigen EU-Außengrenze zu verhindern. Das habe Johnson beim "Albtraum-Mittagessen" von Juncker, Barnier und einem Team von Unterhändlern zu hören bekommen, berichtete etwa die "Financial Times".

Johnson soll sich daraufhin etwas verwirrt an seine Leute gewandt und gefragt haben: "Ihr sagt mir also, dass der SPS-Plan die Zollprobleme gar nicht löst." Die Zeitung zitiert Beamte, die davon sprechen, dass für Johnson nun erst "der Groschen gefallen sei".

Im Video - Juncker-Johnson-Lunch: "Es gab Schnecken und Käse."

Video SPIEGEL ONLINE

Die britische Seite wies den Bericht als "Unsinn" zurück. Und in der Tat stimmt der Eindruck wohl nicht, dass Johnson bei dem Lunch wie ein Schuljunge herumsaß. Doch mit dem Treffen vertraute Personen bestätigten dem SPIEGEL, Johnson sei deutlich gemacht worden, dass seine Lösungsideen bislang bei weitem nicht ausreichten. Bisher sei es bei Johnsons Gesprächen, etwa mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel, nicht nur um den Brexit gegangen. "Nun ging es eineinhalb Stunden ins Detail", so ein EU-Diplomat.

Statt der EU-Kommission neue Vorschläge offiziell zu unterbreiten, versucht die britische Regierung nach Angaben von Diplomaten derzeit erst einmal, mit einzelnen EU-Staaten Nebenabsprachen zu treffen. Diese Taktik ist nicht neu, hatte aber schon bisher keinen Erfolg. Zudem riskiert Johnson, auf diese Weise weiteren guten Willen der EU zu verspielen. Im Parlament warnte Juncker davor, sich von den Briten spalten zu lassen. "Unsere Einigkeit ist das Wertvollste, was wir haben."

EU-Parlament verabschiedet Resolution - und spottet über Brexiteers

Über die Einigkeit des EU-Parlament braucht sich Juncker indes keine Sorgen zu machen. Nach der Debatte verabschiedeten die Abgeordneten mit 544 zu 126 Stimmen eine Resolution, in der sie die bisherigen Positionen des Parlaments bekräftigten. Demnach muss der Austrittsvertrag, den die Abgeordneten am Ende absegnen müssen, Folgendes garantieren:

Großbritannien muss als EU-Mitglied eingegangene finanzielle Verpflichtungen bedienen,

bedienen, die Rechte der Bürger in der EU und Großbritannien müssen gewahrt bleiben,

in der EU und Großbritannien müssen gewahrt bleiben, und auf der irischen Insel darf keine neue harte Grenze entstehen.

Im Parlament, so scheint es, sieht man die EU bereits als Gewinnerin des Brexit-Dramas. Nach dem Referendum von 2016 hätten die Brexiteeres behauptet, die EU sei am Ende, sagte EVP-Fraktionschef Manfred Weber. "Jetzt ist die EU stark, sie lebt, ist geeint und weiß genau was sie will."

In den Europawahlen habe sich der Brexit vorzüglich dazu geeignet, die Wähler davon zu überzeugen, dass ein Infragestellen der EU "blödsinnig" sei. Über den Stillstand in den Verhandlungen machte sich der CSU-Politiker sogar lustig. "Nicht Großbritannien verlässt die EU, Jobs und Unternehmen verlassen Großbritannien."

Kampfansage aus Brüssel an London

Auch der Liberale Guy Verhofstadt, Chef der Brexit-Steuerungsgruppe des EU-Parlaments, erlaubte sich Späße auf Kosten der Brexiteers. Es sei "fantastisch", dass Farage und seine Leute in Straßburg Lärm machten. "In Westminster können sie es nicht mehr", sagte Verhofstadt mit Blick auf die umstrittene Stilllegung des britischen Unterhauses durch Premier Johnson.

Einmal in Fahrt, revanchierte sich Verhofstadt auch gleich beim britischen Ex-Außenminister Jeremy Hunt, der die EU kürzlich mit der Sowjetunion verglichen hatte. Jetzt, so Verhofstadt, könne man "mit dem Finger auf Westminster zeigen".

Das EU-Parlament aber werde niemals ein Abkommen akzeptieren, durch das Großbritannien alle Freihandels-Vorteile und Zollfreiheit bekäme, ohne sich an die Umwelt-, Gesundheits- und Sozialstandards der EU zu halten. "Wir sind nicht verrückt", so Verhofstadt. "Wir werden unsere Unternehmen, unsere Wirtschaft und den Binnenmarkt verteidigen."