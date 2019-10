Streit über Zeitplan EU-Staaten erzielen Konsens über Brexit-Verschiebung

Die EU-Staaten haben sich grundsätzlich darauf geeinigt, einer Fristverlängerung für den Brexit zuzustimmen. Auf ein neues Datum für den Austritt Großbritanniens konnten sich die Botschafter der Mitgliedsländer aber bisher nicht einigen.

Die Botschafter der EU-Staaten haben am Freitagmorgen über eine erneute Verschiebung des Brexit-Datums beraten. In der "konstruktiven" Sitzung habe es "volles Einverständnis" darüber gegeben, dass die Frist für den Austritt Großbritanniens zum dritten Mal verlängert werden sollte, hieß es aus EU-Kreisen.

EU-Staaten wollen sich über das Wochenende beraten

Einig seien sich die Botschafter auch darüber gewesen, dass die Entscheidung möglichst im schriftlichen Verfahren getroffen werden sollte. Ein weiterer Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs wäre damit nicht mehr notwendig. Über das Wochenende sollen die Beratungen fortgesetzt werden; mit einer endgültigen Einigung wird am Montag oder Dienstag gerechnet.

Das britische Unterhaus hatte Premierminister Boris Johnson per Gesetz dazu verpflichtet, in Brüssel eine Verlängerung bis zum 31. Januar zu beantragen, sollte das Parlament nicht rechtzeitig das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ratifizieren. Nach Angaben von Diplomaten arbeitet aber vor allem die französische Regierung eine kürzere Verlängerung hin, während die Mehrheit der anderen Mitgliedsländer, darunter Deutschland, für den 31. Januar als neuen Brexit-Termin sind.

Johnson stellt Parlament vor die Wahl

Solange keine Entscheidung über den Aufschub getroffen ist, ist das Risiko eines chaotischen EU-Austritts Großbritanniens am 31. Oktober noch nicht vollständig gebannt. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr hoch, dass dies noch vor dem Brexit-Datum gelingt.

Premierminister Boris Johnson hatte voriges Wochenende auf Druck des britischen Parlaments einen Antrag auf Verlängerung der Austrittsfrist bis Ende Januar beantragt, obwohl er selbst den Brexit unbedingt am 31. Oktober durchziehen wollte. Als das Unterhaus eine Eil-Ratifizierung des Austrittsvertrags ablehnte, war dieser Zeitplan aber praktisch nicht mehr zu halten.

Nur hat Johnson inzwischen einen Antrag auf Neuwahlen am 12. Dezember angekündigt und die britische Opposition vor die Wahl gestellt: Entweder sie unterstützen diesen Plan, dann könnten sie weiter an der Ratifizierung des Austrittsabkommens arbeiten. Oder sie verweigern Neuwahlen die Zustimmung, dann will Johnson eine Art Gesetzgebungsstreik einleiten.