Brexit-Aufstand Johnson-Gegner setzen Notfalldebatte im Unterhaus durch

Der Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat am Dienstag die beantragte Dringlichkeitsdebatte über einen No-Deal-Brexit zugelassen. Sollten die Gegner eines ungeregelten EU-Austritts bei einer Abstimmung am Abend gegen die Regierung gewinnen, könnten sie am Mittwoch einen Gesetzentwurf gegen den No-Deal einbringen.

Bercow sagte, die nun anstehende Debatte werde in etwa drei Stunden, also bis etwa 23 Uhr am Dienstagabend laufen.

Kurz zuvor hatte Premier Boris Johnson seine absolute Mehrheit im Unterhaus verloren. Ein Abgeordneter seiner konservativen Partei war während Johnsons Rede vor dem Unterhaus zur Fraktion der pro-europäischen Liberaldemokraten übergelaufen.

The moment defecting Tory MP Phillip Lee takes his seat with the Liberal Democrats, leaving Boris Johnson's government with no working majority



"Die konservative Regierung strebt auf aggressive Weise einen schädlichen Brexit an", hieß es in einer Erklärung von Phillip Lee. Die Regierung nutze absichtlich "politische Manipulation, Mobbing und Lügen".

Mit dem Übertritt von Lee verlor Johnson die von seinen konservativen Tories zusammen mit der nordirischen DUP-Partei erreichte absolute Mehrheit im 650 Sitze umfassenden Unterhaus; die Regierung wird dadurch aber nicht automatisch gestürzt. Dies kann nur durch ein formales Misstrauensvotum erfolgen.

Johnsons Gegner wollen unbedingt einen Brexit ohne Abkommen mit der EU verhindern - und wollen den EU-Austritt im Falle einer Nichteinigung mit Brüssel per Gesetzesbeschluss nochmals bis zum 31. Januar 2020 verschieben.

Bereits vor der Parlamentssitzung - der ersten nach der Sommerpause - hatten Regierungsvertreter gewarnt, dass Johnson bei einer Abstimmungsniederlage vorgezogene Neuwahlen ansetzen wolle. Diese sollten den Angaben zufolge am 14. Oktober stattfinden, also vor einem entscheidenden EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober und noch vor dem Brexit-Termin am 31. Oktober.

