Zwangspause des britischen Parlaments Oppositionspolitiker scheitern zunächst mit Klage gegen Johnson-Pläne

Premierminister Boris Johnson will dem Parlament vor dem Ende Oktober geplanten Brexit weniger Beratungszeit einräumen. Deshalb möchte der Premier die üblicherweise zweiwöchige Sitzungspause ab Mitte September auf rund vier Wochen bis zum 14. Oktober verlängern. Die Queen hat seinem Plan bereits zugestimmt.

Dem Unterhaus gefällt das dagegen gar nicht: Es ist mehrheitlich gegen einen Brexit ohne Abkommen, den Johnson aber notfalls durchziehen möchte. Eine Gruppe von Oppositionsabgeordneten hatte deshalb Klage gegen die Zwangspause vor einem schottischen Gericht eingereicht. Das Gericht hat diesen Antrag aber auf eine einstweilige Verfügung gegen die vorübergehende Schließung des britischen Parlaments nun vorerst abgelehnt. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal in Edinburgh.

Ähnliche Klagen wurden auch vor den High Courts in Belfast und London eingereicht. Der ehemalige konservative Premierminister John Major teilte mit, er wolle sich einer der Klagen anschließen.

Johnson hatte am Mittwoch bei Queen Elizabeth II. erfolgreich beantragt, das Parlament in London von Mitte September bis Mitte Oktober zu suspendieren, um in einer neuen Sitzungsphase sein Regierungsprogramm vorzulegen.

Der Schritt ist so kurz vor dem EU-Austrittsdatum am 31. Oktober höchst umstritten. Die Zeit, in der die Abgeordneten einen ungeregelten Brexit per Gesetzgebungsverfahren noch verhindern könnten, ist dadurch stark verkürzt.