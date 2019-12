Greg Hands trägt eine handtellergroße Manschette am Mantel. Sie erinnert an eine Turnierschleife im Reitsport und sie ist blau, genau wie seine Krawatte, Tory-blau, die Farbe der britischen Konservativen. Hands lacht über das ganze Gesicht, obwohl er seit fünf Uhr morgens auf den Beinen ist. Kurz nach sechs fing er an, in einer U-Bahnstation unter Pendlern für sich zu werben, mitten in der Rush Hour. Seit 2010 vertritt er den Westlondoner Bezirk Chelsea und Fulham im britischen Parlament, und bei der Wahl am Donnerstag möchte er seinen Sitz verteidigen.

Das Problem: Sein Wahlkreis will die EU nicht verlassen. Beim Referendum 2016 stimmten knapp 71 Prozent der Wähler für Remain, den Verbleib in Europa. Unter ihnen war damals auch Greg Hands, der sogar die lokale Kampagne gegen den Brexit leitete. Als die Volksabstimmung für das Leave-Lager ausging, habe er das jedoch "sofort akzeptiert", sagt er heute, das sei nun einmal Demokratie. Anschließend unterstützte Hands den Brexit-Deal von Theresa May, mittlerweile trägt er den harten Kurs von Premierminister Boris Johnson mit.

Als Hands in Chelsea die Straße überquert, erkennt ihn eine ältere Passantin. "Ich bin Remainer, verschwinden Sie", ruft sie ihm zu. "Das ist ok, ich war auch Remainer", ruft Hands und lacht erneut. Eigentlich lacht er die ganze Zeit.

Wirtschaftliche Vorteile? Irgendwann. Vielleicht.

Wenn Hands allerdings erzählt, wie genau sich seine Haltung von No-Brexit zu Pro-Brexit wandelte, klingt es so nüchtern, als ginge es dabei tatsächlich nur um Steuergelder und Importquoten. Der 54-Jährige beschriebt seine Sicht auf die EU als "transaktional": "Ich schaue, was wir zahlen, und was wir wieder herausbekommen."

Paul Heartfield Mit Tunnelblick aus der EU?

Bis 2016 war es genau diese Rechnung, die ihn gegen den Brexit stimmen ließ. Heute sieht er die Dinge anders: "Kurz- und mittelfristig hat die EU-Mitgliedschaft zwar ökonomische Vorteile. Aber ich glaube, langfristig können wir selbstständig bessere Verträge mit dritten Staaten abschließen", sagt er.

Und was ist mit der geringeren Verhandlungsmacht als kleiner Einzelstaat? Die könnte beispielsweise durch höhere Importquoten kompensiert werden, als die EU genehmigt, sagt Hands. Besonders bei Agrarprodukten könne man Drittstaaten entgegenkommen. Sind mehr importierte Agrarprodukte denn, was sich britische Bürger wünschen? Sie würden jedenfalls von mehr Auswahl und niedrigeren Preisen profitieren, meint Hands.

Paul Heartfield "Die EU braucht Jahre für neue Handelsverträge. Das können wir alleine schneller"

Dieser Einschätzung stehen Berechnungen verschiedener Institute entgegen. Dem "Economist" zufolge würde jeder Brite in zehn Jahren acht Prozent weniger verdienen, sollte es zu einem No-Deal-Brexit kommen. Und ausgeschlossen ist der ungeregelte Austritt des Königreichs nach wie vor nicht, auch wenn Premier Johnson ein Abkommen mit Brüssel ausgehandelt hat.

"Niemand hier weiß, wer Juncker gewählt hat"

Zudem: "Die Leute wollen das Gefühl der Kontrolle zurück", sagt Hands. Wenn sich vor Bahnhöfen auf dem Land Gruppen junger Männer aus Osteuropa herumtrieben, dann wecke das Unmut, meint der Tory-Politiker aus der City. "Sie wollen, dass sich hier Menschen niederlassen, die einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. Und darüber wollen sie die Kontrolle" - nicht Entscheidungen aus Brüssel. Ohnehin seien die Prozesse in der EU-Zentrale "anti-demokratisch", sagt Hands: Niemand hier wisse doch, wie und von wem der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gewählt worden sei.

Paul Heartfield "Für Länder mit vielen Außengrenzen mag die EU sinnvoller sein. Wir sind eine Insel"

Das klingt abgehoben, fast nach einem absichtlichen Missverständnis der europäischen Verhältnisse. Aber Hands kennt sich aus. Er spricht neben Englisch und Deutsch mehrere osteuropäische Sprachen und hat viel Zeit auf dem Kontinent verbracht. Ein Jahr lebte er als Mittzwanziger im geteilten Berlin und arbeitete in einem Schwimmbad in Kreuzberg. Er ist mit einer Deutschen verheiratet.

Vielleicht muss ein Parteipolitiker jedoch irgendwann erkennen, dass ein Aufbegehren gegen den Parteikurs nicht dauerhaft zuträglich ist. 2017 musste Hands als Handels-Staatssekretär aus der Regierung zurücktreten, als er sich in einer Abstimmung gegen die geplante und von den Tories gewünschte dritte Startbahn am Flughafen Heathrow stellte. Deren Flugschneise sollte über seinem Wahlkreis verlaufen.

Boris Johnson, damals Außenminister und ebenfalls Gegner der dritten Piste, umging das Dilemma, indem er sich für die Abstimmung durch eine Reise entschuldigen ließ und so nicht in die Zwickmühle geriet, entweder gegen die Parteilinie oder gegen die Interessen seiner Wähler stimmen zu müssen. Er konnte sein Amt behalten - der Rest ist Geschichte.

Reich, arm - dazwischen wenig

Hands' Wahlbezirk ist einer der wohlhabendsten in London, London wiederum eine der reichsten Städte Europas. Viele vermögende Einwohner sind erst vor kurzer Zeit zugezogen, französische Banker und russische Oligarchen. Aber nur wenige Minuten von den teuren Boutiquen und Cafés der Kings Road stehen Sozialbauten, riesige Klinkerblöcke aus den Achtzigerjahren. Dazwischen gibt es nicht viel. Junge Londoner können sich die Mieten in Chelsea nicht leisten, zwischen Top-Verdienern und Unterstützungsempfängern dünnt sich das soziale Gefüge aus. "Der hier könnte mal einen neuen Anstrich gebrauchen", sagt Hands im Vorbeigehen über einen der stadteigenen Wohntürme.

Paul Heartfield Reiches London, armes London, wenig dazwischen in Chelsea

Hier besucht er das Weihnachtsessen der Heilsarmee. Vor allem Ältere sitzen an großen Tischen zusammen, auf ihren Köpfen tragen sie selbstgebastelte Kronen aus Krepppapier, grün, gelb und pink. Als Hands den Raum betritt, sind sie bereits beim Nachtisch, Christmas Pudding, eine Art Früchtebrot mit Sahnesauce. "Und ihr Assistent muss Ihnen Jeremy Corbyn vom Leib halten?", scherzt ein Gast über einen Wahlkampfhelfer, der Hands begleitet.

Der Chef der Labour-Partei ist hier an diesem Nachmittag nicht zu erwarten, aber tatsächlich könnte es für den Konservativen Hands dieses Mal enger werden. Vor zwei Jahren gewann er sein Mandat mit knapp 53 Prozent der Stimmen. Allerdings war damals noch Theresa May Premierministerin, deren Brexit-Kurs auf ein vorteilhaftes Abkommen mit der EU ausgerichtet war, für viele Remain-Wähler gerade noch akzeptabel. Mit Boris Johnson und dessen radikalen EU-Austrittsplänen dürfte Hands es nun deutlich schwerer haben in seinem pro-europäischen Wahlkreis.

Hands geht von Tisch zu Tisch. Er findet für jeden ein freundliches Wort, lädt die ganze Gesellschaft ein, ihn im Parlament zu besuchen. Er könne eine Gruppentour organisieren, bietet er lachend an, "das wäre doch schön!"

Loved stopping by at the World’s End Estate and Cremorne Estate Christmas lunch laid on by the Salvation Army and the Co-Op Kings Road. Incredibly well organised, as ever, by Helen Morris. Thank you! pic.twitter.com/ClSjfCMPDj — Greg Hands (@GregHands) December 9, 2019

Wer hier seinen Weihnachtspudding isst, gehört nicht zu den typischen Tory-Wählern, wohlhabend, strukturkonservativ und wirtschaftsliberal, sondern zu der anderen, oft übersehenen Wählerschaft der Konservativen: Viele von ihnen waren in der Armee, sind ökonomisch von den Reichtümern und Finanzkreisläufen der City abgehängt. Aber mit Corbyn und seinen Links-Fantasien können sie dennoch nichts anfangen. Hands wird hier mit Wärme und Sympathie begrüßt. Eine ältere Frau bedauert, dass Boris Johnson sich im jüngsten TV Duell nicht gut geschlagen habe.

Was tun gegen Messerattacken?

Zurück auf der Straße. Hands verteilt Handzettel an Passanten, die aus einem Supermarkt kommen. Manche gehen an ihm vorbei, ohne ihn anzusehen, besonders die Jüngeren. Einige sagen, sie seien aus Russland und gehen weiter, andere nehmen zumindest seinen Flyer an. Vor allem ältere, gepflegt wirkende Frauen versprechen ihm ihre Stimmen. Hands bedankt sich herzlich bei jedem, der anhält.

Paul Heartfield Jede dritte Frage ist zum Brexit - der Rest auch nicht immer einfacher

Auch ein jüngerer Mann in Jogginganzug und mit Kappe nimmt Hands einen Zettel ab. Er hoffe, er könne wählen, sagt er mit einem starkem Akzent. Vielleicht sei er zur Wahl aber auch gar nicht in der Stadt. "Lassen Sie mich wissen, wenn ich etwas für Sie tun kann", ruf Hands ihm nach.

Nach wenigen Minuten kommt der Mann tatsächlich zurück: Was Hands gegen die Messerattacken in der Gegend tun wolle, möchte er wissen. Er tritt auf der Stelle, blickt auf den Boden. Seine Frage klingt mehr wie eine Bitte.

Seit einiger Zeit häufen sich in London Messerstechereien. An der Grenze zu Hands' Wahlbezirk wurden erst kürzlich zwei Männer erstochen. Er selbst sei schon zweimal ausgeraubt worden, sagt der Passant mit der Kappe und dem Akzent. Was er tun könne? "Mehr Polizei, bessere Ausrüstung, und mehr Videoüberwachung", sagt Hands.

Zwei Drittel der Fragen und Bitten, mit denen Wähler ihn konfrontieren, hätten nichts mit dem Brexit zu tun, sagt er, nachdem der Mann gegangen ist. "Sicherheit, Krankenhäuser, Schulen, das beschäftigt die Leute hier."

Das könnte seine Chance sein, wieder ins Parlament in Westminster einzuziehen. Auch als Brexiteer.