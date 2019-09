Streit um harte Grenze Irland bei Brexit-Verhandlungen pessimistisch

Die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens stecken fest - und Irland ist skeptisch, dass sich bald eine Einigung findet, trotz neu eingetroffener Papiere aus London in Brüssel.

Ungeachtet der neuen Vorschläge sieht Irland die Brexit-Gespräche nicht an einem Wendepunkt. Die Stimmung habe sich zwar verbessert, sagte der irische Außenminister Simon Coveney der BBC. Dafür sei der kürzliche Besuch von Premierminister Boris Johnson in Dublin verantwortlich.

"Aber wir müssen mit den Bürgern ehrlich umgehen und ihnen klarmachen, dass wir nicht kurz vor einem Durchbruch stehen." Beide Seiten wollten eine gemeinsame Lösung für einen britischen EU-Austritt. "Wir warten immer noch auf ernsthafte Vorschläge der britischen Regierung."

Johnson will auf dem EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober unbedingt einen Erfolg im Brexit-Tauziehen erreichen. Dafür legte seine Regierung am Donnerstag erste Ideen zur Vermeidung einer festen Grenze mit Irland nach dem EU-Ausstieg in Brüssel vor.

Die bislang im Ausstiegsvertrag vorgesehene Lösung - die Backstop genannte Ausweitung der EU-Zollunion - lehnt Johnson ab. Diesen und andere Punkte werden die Verhandlungsführer der EU und Großbritanniens, Michel Barnier und Stephen Barclay, im Tagesverlauf in Brüssel besprechen.

Zeichen für Verhandlungsbereitschaft - mehr nicht

Zu den Papieren aus London hieß es, es handele sich um "eine Reihe von vertraulichen technischen Papieren", so ein britischer Regierungssprecher. "Sie geben die Ideen wieder, die Großbritannien zuletzt vorgebracht hat." Was genau darin zu lesen ist, verriet er nicht.

Nach allem, was in Brüssel zunächst zu hören war, enthielten die Papiere nicht viel Neues. Die Tatsache, dass die Briten sie jetzt schickten, sollte offenbar vor allem Verhandlungsbereitschaft demonstrieren.

Der britische Premier Johnson hatte wiederholt angekündigt, die EU am 31. Oktober auch ohne Abkommen verlassen zu wollen. Ein Beschluss des Parlaments verpflichtet seine Regierung aber, in Brüssel eine Verlängerung zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober keine neue Einigung mit der EU erreicht werden.

Am Mittwoch hatte Finnland, das die Ratspräsidentschaft inne hat, der britischen Regierung eine neue Deadline bis Ende September gesetzt. Bis dann soll sie ernsthafte Vorschläge präsentieren. Dieses Ultimatum hatte ein Sprecher Johnsons brüsk zurückgewiesen.