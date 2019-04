Trotz Brexit Juncker rechnet fest mit Teilnahme der Briten an EU-Wahl

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geht davon aus, dass Großbritannien an der Europawahl im Mai teilnimmt. "Die Briten sind aller Wahrscheinlichkeit nach am Tag der Europawahl noch in der Europäischen Union. Dann gilt der EU-Vertrag, wonach EU-Bürger in allen Mitgliedstaaten das Recht haben, an den Europawahlen teilzunehmen", sagte Juncker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir können ja nicht jetzt die Bürger dafür bestrafen, dass es die Briten nicht hingekriegt haben, zum vereinbarten Termin auszutreten."

Sollten die Briten an der Wahl teilnehmen, würden ihre Abgeordneten nach dem Brexit aus dem Europaparlament ausscheiden. Die 73 Sitze müssten nach dem Austritt des Landes aus der EU dann neu vergeben werden: Eine Einigung sieht vor, 27 davon auf 14 andere Mitgliedstaaten zu verteilen, die derzeit über vergleichsweise wenig Sitze verfügen, die 46 übrigen sollen erst wieder besetzt werden, wenn neue Mitgliedstaaten der Union beitreten und sind für diese reserviert.

Neue Brexit-Partei von Nigel Farage schneidet in Umfragen gut ab

Umfragen zufolge hätte die neue Brexit-Partei des EU-Gegners Nigel Farage Chancen, bei der EU-Wahl mit mehr als 20 Prozent stärkste Kraft in Großbritannien zu werden. Manche Erhebungen sehen auch die Labour Partei vorn.

Die EU hatte Großbritannien vergangene Woche eine neue Frist für den EU-Austritt bis zum 31. Oktober eingeräumt. Juncker rief das Unterhaus auf, dem Austrittsvertrag bis dahin doch noch zuzustimmen. Die Briten sollten die Zeit bis zum verschoben Austrittstermin "nutzen und nicht wieder vergeuden", sagte der EU-Kommissionschef. "Einmal muss Schluss sein mit diesem Brexit-Gezeter."

Großbritannien hätte eigentlich schon am 29. März aus der EU austreten sollen. Doch das britische Parlament lehnte den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag bereits drei Mal ab. Premierministerin Theresa May hofft aber weiterhin darauf, einen ungeordneten EU-Austritt abwenden zu können. Ihre Regierung führt derzeit Verhandlungen mit der oppositionellen Labour-Partei, um einen Brexit-Kompromiss zu erreichen.