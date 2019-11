Wenige Wochen vor den Parlamentswahlen in Großbritannien hat Oppositionsführer Jeremy Corbyn eine mögliche Beteiligung seiner Partei an einer Koalitionsregierung ausgeschlossen. "Wir werden keine Deals mit irgendjemanden machen", sagte der Oppositionsführer der BBC: "Wir werden keine Koalitionsregierung eingehen."

Andere Parteien wie die Schottischen Nationalpartei (SNP) müssten sich dann entscheiden, ob sie Corbyns sozialdemokratische Labour-Partei oder den konservativen Premierminister Boris Johnson unterstützen wollten. Dabei könnte ein Plan der SNP-Vorsitzende Nicola Sturgeon eine Rolle spielen: Sie will noch vor Weihnachten die Befugnis für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum in Schottland einholen.

Vier am Samstag veröffentlichten Meinungsumfragen zufolge liegt Labour zehn bis 17 Prozentpunkte hinter den Konservativen. Forscher sprechen jedoch von der unberechenbarsten Wahl seit Jahrzehnten in Großbritannien - und das, nachdem fast die Hälfte der Wähler bereits bei den drei Wahlen zwischen 2010 und 2017 zwischen den Parteien wechselte.

Wegen des britischen Wahlrechts ist es wahrscheinlich, dass entweder Johnsons Konservative oder Labour nach der Abstimmung den Premierminister stellen. Die Sozialdemokraten wollen unter anderem Steuern für Wohlhabende und Unternehmen erhöhen sowie größere Firmen verpflichten, zehn Prozent ihrer Anteile in einem Fonds zu parken, aus dem den Beschäftigten Dividenden gezahlt werden.

Die Briten sollen am 12. Dezember wählen und damit auch über den Brexit-Kurs von Premier Johnson abstimmen. Dieser hatte zuletzt versprochen, den EU-Austritt seines Landes bis Ende Januar abzuwickeln. Eigentlich hatte er dies schon bis Ende Oktober zugesagt, dafür im Parlament aber keine Mehrheit bekommen. Johnson stellte am Sonntag eine schärfere Einwanderungspolitik ab 2021 in Aussicht, sollte er die Wahl gewinnen (mehr den Wahlkampf und Johnsons Strategie erfahren Sie hier).

Im Streit über den Brexit haben mittlerweile Dutzende Abgeordnete angekündigt, bei der kommenden Abstimmung nicht mehr antreten zu wollen. Darunter sind 36 Tories und 18 Labour-Politiker. Insgesamt wollen etwa 60 Abgeordnete nicht mehr weitermachen, etwa jeder elfte Parlamentarier im Unterhaus.