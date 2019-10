Britischer EU-Austritt Unterhaussprecher Bercow verwehrt Johnson neue Abstimmung über Brexit-Deal

Nächste Niederlage für Boris Johnson im britischen Parlament: Unterhaussprecher John Bercow hat dem Premier eine erneute Abstimmung am Montag über den Brexit-Deal mit der EU verwehrt.

Er begründete seine Ablehnung damit, dass der Entwurf der Regierung in seinem Inhalt der selbe wie der vom Samstag sei. Auch die Umstände hätten sich nicht geändert. "Über den Antrag wird heute nicht debattiert, da dies eine Wiederholung und ordnungswidrig wäre", sagte Bercow.

Der Unterhaussprecher schlug der Regierung vor, stattdessen das Ratifizierungsgesetz zum Brexit-Deal, das das Abkommen in britisches Recht überführt, vom Parlament verabschieden zu lassen.

Das Unterhaus sollte eigentlich schon am vergangenen Samstag in einer Sondersitzung über den Brexit-Deal abstimmen. Die Abgeordneten votierten aber dann dafür, die Entscheidung über das Abkommen zu verschieben und fügten so Johnson eine empfindliche Niederlage zu. Ziel der Vertagung im Unterhaus war es, einen Chaos-Brexit auszuschließen.