John Bolton Trumps Berater ermutigt London zum harten Brexit

Die US-Regierung gibt Großbritannien Rückendeckung für einen harten Brexit: Sollte sich London zu einem EU-Austritt ohne Abkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien entscheiden, würden die USA dies begeistert unterstützen. Das sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, während eines Besuchs in der britischen Hauptstadt.

Bolton schloss nicht aus, dass die USA und Großbritannien Einzelabkommen über Handelsbeziehungen in diversen Sektoren schließen könnten und schwierigere Bereiche zunächst ausgeklammert würden. Ziel sei aber letztendlich ein umfassendes Handelsabkommen. Bolton betonte dabei, dass auch US-Präsident Donald Trump an einem erfolgreichen Brexit gelegen sei.

Trump hatte dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson schon vor einigen Tagen am Telefon ein "sehr umfassendes Freihandelsabkommen" in Aussicht gestellt. Bislang habe die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union ein solches Abkommen verhindert, sagte er. Der bilaterale Handel könne deutlich ausgeweitet werden.