Angebliche Lügen in der Brexit-Kampagne Boris Johnson muss vor Gericht

Hat Boris Johnson in der Brexit-Kampagne gelogen? Ein britischer Geschäftsmann wirft dem früheren Außenminister genau das vor und reichte Klage ein.

Nun kommt das Gericht einem Antrag des Klägers nach und hat Johnson vorgeladen. Die Richter in London entschieden, dass Johnson Fragen zu möglichem Fehlverhalten während der Brexit-Kampagne beantworten muss.

Johnson war einer der führenden Protagonisten in der erfolgreichen Brexit-Kampagne 2016. Der private Kläger Marcus Ball wirft ihm vor, während der Kampagne wissentlich falsche Angaben über die Kosten der britischen EU-Mitgliedschaft gemacht zu haben.

Johnson habe demnach fälschlicherweise behauptet, Großbritannien zahle der EU wöchentlich 350 Millionen Pfund (400 Millionen Euro), sagte der Anwalt des Klägers bei einer Anhörung vergangene Woche vor einem Londoner Gericht. Obwohl Johnson gewusst habe, dass dies nicht stimme, habe er die Summe "wiederholt falsch dargestellt", sagte der Anwalt. Johnsons Verhalten sei sowohl verantwortungslos und unehrlich als auch kriminell gewesen.

Johnson selbst war bei der Anhörung Mitte Mai nicht vor Gericht erschienen. Sein Anwalt bestritt jedoch, dass Johnson "zu irgendeinem Zeitpunkt unangemessen oder unehrlich gehandelt" habe und deutete an, der Fall sei politisch motiviert. Ball hatte für seine Klage Geld per Crowdfunding gesammelt.

Johnson gilt als Favorit für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May. Diese hatte in der vergangenen Woche angekündigt, ihr Amt als Parteichefin am 7. Juni abgeben zu wollen. May kündigte an, die Amtsgeschäfte noch weiterzuführen, bis ein Nachfolger gewählt sei. Es sei im besten Interesse des Landes, wenn ein anderer Premierminister Großbritannien aus der EU führe.

Neben Johnson haben sich weitere Kandidaten in Stellung gebracht. Darunter Ex-Brexit-Minister Dominic Raab und Außenminister Jeremy Hunt.