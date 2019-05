Zukunft der EU Darum geht's jetzt

Die Europawahlen sind für die EU eine Schicksalswahl, heißt es oft. Doch nach dem Urnengang geht es erst richtig los: Auf die neue EU-Führung könnten unmittelbar nach ihrem Amtsantritt im Herbst gleich mehrere Großkrisen einstürzen. Nebenbei muss sie sich um diverse Dauerprobleme mit großem Streitpotenzial kümmern.

Der Welthandel ist der aktuell vielleicht größte Unsicherheitsfaktor. China etwa setzt seine wirtschaftliche Macht immer ungenierter zur Verwirklichung politischer Ziele ein. Mehrere EU-Mitgliedsländer sind durch Großprojekte an Peking gebunden und durch Peking beeinflussbar. Für die EU ist das insbesondere in Bereichen gefährlich, in denen einstimmig entschieden werden muss, etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik. Immerhin gibt es erste Anzeichen, dass die Europäer inzwischen stärker ihre Interessen verteidigen oder, wie Kritiker sagen, endlich ihre Naivität abgelegt haben. So hat die EU-Kommission China in einem Strategiepapier kürzlich zum "systemischen Rivalen" erklärt und treibt Pläne zum Schutz ihrer Märkte und ihres Know-hows voran.

Allerdings ist China nicht das einzige Problem in Sachen Welthandel - sondern auch die USA, oder genauer: US-Präsident Donald Trump. Er ist auf dem besten Weg, nicht nur mit China einen veritablen Handelskrieg vom Zaun zu brechen, der für die Weltwirtschaft verheerende Folgen haben könnte. Er droht auch immer wieder der EU. Eine Entscheidung über massive Zölle auf europäische Autoimporte hat er kürzlich erneut vertagt, diesmal auf den Herbst. Im schlimmsten Fall muss die neue EU-Kommission also gleich nach Amtsantritt einen Handelskrieg gegen die USA koordinieren.

Trump spielt auch bei einem weiteren Großproblem eine zentrale Rolle: der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Immer wieder prangert der US-Präsident die geringen Verteidigungsausgaben der Europäer an, allen voran der Deutschen. Auch den Sinn der Nato hat er wiederholt infrage gestellt; selbst ein Austritt der USA aus dem Verteidigungsbündnis erscheint nicht mehr völlig ausgeschlossen. Beobachter wie der ehemalige Außenminister Joschka Fischer sehen bereits das Ende des Westens und fordern von den Europäern, massiv in ihre eigene Sicherheit zu investieren. Zwar tut sich in dieser Hinsicht mehr als in Jahrzehnten zuvor, unter anderem haben die EU-Staaten eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigung vereinbart. Doch auch das sorgte jüngst für Streit mit den USA. Allzu selbstständig sollen die Europäer anscheinend auch nicht werden.

Video: Wer wählt wen bei der Europawahl?

Video Arne Kulf / Der Spiegel

Der Brexit hat die Verteidigungszusammenarbeit in der EU zwar ein wenig erleichtert - die Briten standen hier traditionell auf der Bremse. Ansonsten aber wird der britische Austritt die EU auch in den kommenden Monaten wertvolle Energie kosten. Die Frist wurde inzwischen auf den 31. Oktober verschoben. Nach Theresa Mays Rücktritt von der Parteispitze am 7. Juni, könnte schon wenige Wochen später ein Brexit-Hardliner wie Boris Johnson Premierminister werden. Obendrein zeichnet sich bei der Europawahl in Großbritannien ein klarer Sieg des EU-Hassers Nigel Farage ab. Beides schürt in anderen Hauptstädten Ängste, dass die Briten ihr Chaos demnächst in die EU exportieren. Entsprechend sinkt die Bereitschaft der anderen Staaten, den Briten immer wieder neue Fristverlängerungen zu gewähren. Gut möglich also, dass der EU schon im Herbst ein No-Deal-Brexit bevorsteht.

Daneben wirkt eine weitere Entscheidung, die ebenfalls im Herbst ansteht, fast schon profan - ist aber von zentraler Bedeutung: die über den nächsten Langfrist-Haushalt der EU. Der sogenannte Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) legt die politischen Prioritäten für eine Zeit von sieben Jahren fest; entsprechend heftig ringen die EU-Staaten ums liebe Geld. Erschwerend hinzu kommt dieses Mal, dass auf Druck einiger Länder wie Frankreich und Deutschland ein Rechtsstaatsmechanismus eingeführt werden soll: EU-Staaten, die gegen Grundwerte der EU verstoßen, sollen mit Geldentzug bestraft werden. Dies ist aktuell gegen Länder wie Polen, Ungarn oder Rumänien gerichtet, die zugleich zu den größten Empfängern von EU-Mitteln gehören. Die Staats- und Regierungschefs wollen sich im Herbst dieses Jahres über den nächsten MFR einigen, der von 2021 bis 2027 gilt. Auch dieses Thema also dürfte die neue EU-Kommission unmittelbar nach der Amtsübernahme treffen.

Zugleich schwelt der Konflikt über die Migration weiter. Zwar ist die Zahl der Ankömmlinge gegenüber dem Krisensommer 2015 drastisch gesunken. Das aber liegt vor allem daran, dass die EU den Schutz der Außengrenzen deutlich verstärkt hat. Der Streit über die Verteilung der bereits angekommenen Migranten und Flüchtlinge geht jedoch weiter, Länder wie Ungarn und Polen lehnen eine Aufnahme weiterhin rigoros ab. Auch die seit Langem geplante Reform des Asylsystems kommt nicht vom Fleck. Diese Probleme werden die EU voraussichtlich noch auf Jahre beschäftigen.

Das Gleiche gilt für den Klimaschutz. Das Ziel der EU-Kommission ist klar: Bis zum Jahr 2050 soll die EU klimaneutral werden. Das heißt: Sie soll keine neuen Treibhausgase ausstoßen oder sie einfangen. Weniger klar ist, wie genau das gelingen soll. Bis 2020 wollen sich die Mitgliedstaaten auf ein gemeinsames Vorgehen für die kommenden Jahrzehnte einigen.

Eine weitere Langfrist-Baustelle ist der Euro. Eigentlich soll jeder EU-Staat die Gemeinschaftswährung früher oder später einführen. Derzeit aber ist nicht absehbar, wann das geschehen wird - oder ob überhaupt. Einer der Gründe: Schon in seiner jetzigen Form ist der Euro nicht gerade krisenfest. Immerhin sind für die nächste Zukunft konkrete Schritte geplant, etwa ein Budget für die Eurozone und die Stärkung des Rettungsschirms ESM.

Weitergehende Schritte gelten jedoch als schwierig - wie auch in vielen anderen Bereichen. Kein Wunder: Nicht nur in Finanzangelegenheiten, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie in Justiz-, Innenpolitik- und Steuerfragen können die EU-Staaten nur einstimmig entscheiden. Jedes Land kann Fortschritte mit seinem Veto verhindern, was immer wieder auch geschieht. Erst kürzlich hat die EU-Kommission versucht, in Steuerfragen das Mehrheitsprinzip einzuführen - und ist am Widerstand der EU-Staaten gescheitert. Immerhin: Sowohl Manfred Weber als auch Frans Timmermans, die Spitzenkandidaten der Christ- und Sozialdemokraten für das Amt des nächsten EU-Kommissionspräsidenten, haben angekündigt, nach der Wahl einen neuen Anlauf zu wagen.