Brexit Labour erklärt Gespräche mit Regierung für gescheitert

Seit sechs Wochen kommen die Gespräche für eine gemeinsame Lösung der britischen Brexit-Krise zwischen regierenden Tories und der oppositionellen Labour-Partei nicht voran. Jetzt sind sie offiziell am Ende: Parteichef Jeremy Corbyn hat in einem Brief an Regierungschefin Theresa May erklärte, es sei "nicht gelungen, entscheidende Kluften zwischen uns zu überwinden". Die Gespräche seien "so weit gegangen, wie es möglich war".

Zuvor sagten bereits Vertreter von Labour der britischen BBC, sie rechneten damit, dass die Gespräche bald scheiterten. Das wäre "keine Überraschung", sagt der Labour-Abgeordnete Hilary Benn dem Sender. Eine anonyme Quelle, welche die Nachrichtenagentur Reuters aus der Partei zitiert, sagte später, es gebe "derzeit null Chance" auf eine Einigung mit Partei von Premierministerin May. Eine Vereinbarung mit einer Regierung, die dabei sei "zusammenzubrechen", könne man nicht schließen.

Der Kommentar zielt auf Mays Ankündigung ab, sich im Sommer aus der Parteiführung und nach einem Brexit-Deal von ihrem Regierungs- und Parteiamt zu verabschieden. Was schon länger vermutet wird, könnte dann wahrscheinlicher werden: Am Donnerstag sagte Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson, er werde sich um den Parteivorsitz bewerben, und wolle britischer Premier werden.

Innerhalb der Tories wird May dafür verantwortlich gemacht, den Austritt aus der EU nicht bis zum 29. März 2019 vollzogen zu haben. Sie selbst sieht die Schuld vielmehr beim Parlament. Bei hauchdünner Mehrheit hatten zahlreiche Konservative drei Mal mit der Opposition gegen das von ihr mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen gestimmt.

Eine Alternative ist nicht absehbar. May vereinbarte mit der EU eine neue Brexit-Frist bis 31. Oktober. Sie will den EU-Austritt aber vor der Sommerpause vollziehen.

May war es am Donnerstag gelungen, eine Revolte abzuwehren. Das sogenannte 1922-Komitee hatte vor dem Gespräch mit May einen klaren Zeitplan für ihren Rücktritt verlangt. Nun hieß es, man werde sich nach der Anfang Juni geplanten Abstimmung über das Gesetz zur Umsetzung des Brexit-Abkommens erneut treffen, "damit wir uns auf einen Zeitplan zur Wahl eines neuen Chefs der Konservativen Partei einigen", wie der Vorsitzende des Gremiums, Sir Graham Brady.