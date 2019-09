Jeremy Corbyn würde wohl gerne über Innenpolitik sprechen auf dem fünftägigen Parteitag der Labour-Partei in Brighton, also über die Themen, mit denen er erfolgreich wurde. Vielleicht auch über den "Green New Deal", der bis 2030 die ökologische Wende in Großbritannien einleiten soll. Aber es wird vor allem um den Brexit gehen, der immer mehr zur Zerreißprobe zwischen der Partei und ihrer Spitze wird.

Aktivisten, Regionalverbände und Labour-Abgeordnete bereiten sich auf heftige Auseinandersetzungen vor. Viele können Corbyns Unentschlossenheit nicht mehr ertragen.

Sie fordern eine klare Positionierung der Partei gegen den Brexit. 90 Prozent der Labour-Basis sind parteiinternen Umfragen zufolge für einen Verbleib des Königreichs in der EU. Doch ihr Parteivorsitzender bleibt unentschieden. Nun könnte es zum Showdown kommen.

Parteibasis fordert Klarheit in der Brexit-Frage

Im Vorfeld des Parteitages gingen über 90 Anträge von Regionalverbänden ein, mindestens 81 davon fordern ein Bekenntnis der Partei gegen den Brexit. Die Vertreter der Wahlkreise kündigten an, dazu am Montag einen Antrag zur Abstimmung zu bringen.

Außerdem erhielt die Parteispitze eine Stellungnahme von über 100 Gemeinde- und Stadträten, die ebenfalls die einheitliche Ausrichtung der Partei für den Verbleib Großbritanniens in der EU forderten. "Remain and Transform" ist ihr Schlachtruf, in der EU bleiben, aber das Miteinander verbessern.

Ähnliche Forderungen kommen von Aktivisten verschiedener Brexit-skeptischer Gruppen, aber auch aus Corbyns direktem Umfeld. Mehrere Mitglieder seines Schattenkabinetts signalisierten ihre Zustimmung zu einer gemeinsamen "Remain"-Position; selbst Tom Watson, Corbyns Stellvertreter, sagte jüngst in einer Rede, Labour sollte "eindeutig und einstimmig" für den Verblieb aussprechen.

REUTERS/Toby Melville Labour-Vize Tom Watson blickt unentschlossen, ist es aber nicht

Und der Parteichef? Verweigert weiterhin eine klare Brexit-Position. Das sei eben "Toms Sicht", sagte er zur Äußerung seines Vizes. Corbyn hat mehrere Gründe, einer klaren Position auszuweichen. Er ist hin und hergerissen zwischen den unterschiedlichen Zielgruppen der Partei:

europafreundlichen, moderat-linken, vor allem jungen Wählern, denen Corbyn seinen Aufstieg zu verdanken hat,

europakritischen Alt-Linken und traditionellen Labour-Wählern aus Arbeiter-Hochburgen, in denen mehrheitlich für den Brexit gestimmt wurde.

Letztere würde Corbyn durch eine Positionierung gegen den Brexit verprellen. Auch Corbyn ist Europaskeptiker. Er stimmte 1975 in einem ersten Referendum gegen den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und wetterte gegen die Verträge von Lissabon und Maastricht.

Seine Unentschlossenheit versucht Corbyn nun als strategischen Vorteil zu verkaufen:

Labour könne als moderate Partei punkten zwischen den Konservativen, die mit Boris Johnson einen harten Brexit Kurs fahren,

und zwischen den Liberaldemokraten, die sich klar gegen den Brexit stellen.

Anstatt einen Weg vorzugeben, möchte Corbyn nun lediglich das schlimmste Szenario - den Brexit ohne Abkommen - ausschließen. In einem zweiten Referendum will er die Wahl lassen zwischen dem Verbleib des Königreichs in der EU und einem Labour-Brexit, also einem Austritt zu den Konditionen eines neuen Deals, den er mit der EU verhandeln möchte. So will er Brexit-Befürwortern und -Gegnern Entscheidungsmacht bieten - nur abnehmen will er ihnen die Entscheidung nicht.

Corbyn hofft auf Neuwahlen - und einen neuen Deal mit Brüssel

Das Problem an Corbyns Vorschlag: Weder gibt es aktuell Anzeichen für ein zweites Referendum noch gibt es einen Labour-Deal mit Brüssel. Corbyn geht von einer Zukunft aus, in der er Regierungschef ist und kraft seines Amtes neu verhandeln und abstimmen lassen kann.

Damit es so weit kommt, müssten Neuwahlen stattfinden oder ein Misstrauensvotum erfolgreich verlaufen. Dazu müsste zuerst das Brexit-Datum vom 31.10. verschoben oder die Zwangspause des Parlaments beendet werden.

Auf dem Parteitag wird es nun darum gehen, ob die Basis Corbyn die Positionierung abringen kann, die sie sich mehrheitlich wünscht. Unterstützung erhält er mit seinem Kurs von den großen Gewerkschaften, die zudem zu Labours größten Geldgebern gehören - viele Abgeordnete könnten davor zurückschrecken, sich gegen dieses Bündnis zu stellen.

"Aber Labour ist eine demokratische Partei und 90 Prozent unserer Mitglieder wollen keinen Brexit. Das sind die Leute, die für uns an den Haustüren klopfen und dafür sorgen, dass wir gewählt werden. Das ist eine einfache Frage von Demokratie", sagte Clive Lewis unlängst öffentlich, ein Labour-Abgeordneter im Unterhaus und Aktivist in einer der Brexit-skeptischen Kampagnen, die sich endlich einen Klaren Kurs von oben wünschen. Ob Corbyn sich weiter davor drücken kann, Position zu beziehen, wird sich wohl bei den für Montag angekündigten Abstimmungen zeigen.