"Nicht optimistisch" EU-Chefunterhändler Barnier rechnet mit hartem Brexit

Großbritanniens Premier Boris Johnson will rücksichtslos den Brexit durchdrücken. Damit das Land am 31. Oktober auf jeden Fall die EU verlässt, will er sogar eine zeitlang das Parlament kaltstellen. Der Brexit-Beauftragte der EU, Michel Barnier, sieht derweil kaum noch Hoffnung für eine gütliche Lösung mit London.

"Ich bin nicht optimistisch bei der Frage, ob ein "No-Deal"-Szenario noch vermieden werden kann", schrieb Barnier in einem Gastbeitrag für den britischen "Sunday Telegraph". "Wir werden nur an alternativen Absprachen arbeiten, wenn das aktuelle Abkommen ratifiziert ist."

Den so genannten Backstop müsse es geben, um die Integrität des EU-Marktes zu gewährleisten, schrieb Barnier. Dies sei das "Maximum an Flexibilität, das die EU einem Nicht-Mitgliedstaat anbieten kann", schrieb er. Obwohl er daran zweifle, dass ein No-Deal-Brexit noch verhindert werden könne, sei er entschlossen, alle Ideen zu prüfen, "die Großbritanniens Regierung der EU präsentieren" werde und die "kompatibel" mit dem bestehenden Austrittsabkommen seien.

Nach dem Brexit haben London und Brüssel eine Übergangsphase geplant - zunächst soll bis Ende 2020 vieles beim Alten bleiben. Großbritannien ist demnach vorerst weiterhin Teil der EU-Zollunion und des europäischen Binnenmarkts. In dieser Zeit soll ein Freihandelsabkommen mit gemeinsamen Regeln und Standards erarbeitet werden. Falls dies nicht gelingt soll der Notmechanismus Backstop greifen, der eine harte Grenze auf der irischen Insel dauerhaft ausschließt.

Corbyn: "Unsere letzte Chance"

Da dieser nicht einseitig gekündigt werden könnte, fürchtet Tory-Politiker Johnson, weiterhin von der EU abhängig sein zu können. Außerdem könne Großbritannien in den Bemühungen gebremst werden, neue Handelsverträge mit Drittstaaten zu schließen. Das von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Abkommen mit der EU zum Brexit hat Großbritannien vor allem deshalb noch nicht ratifiziert.

Lesen Sie hier mehr über den Knackpunkt des Brexit-Deals: Das ist der Backstop

Wohl um den politischen Gegnern dieses Austrittskurses vor dem Brexit Einfluss zu entziehen, erwägt Johnson, das Parlament für mehrere Wochen zu suspendieren. Die mehr als 600 Abgeordneten sollen eine gut vierwöchige Zwangspause absolvieren, bevor er am 14. Oktober - zweieinhalb Wochen vor dem geplanten Brexit-Datum - sein Regierungsprogramm präsentiert. In zahlreichen britischen Städten demonstrierten wegen dieses Schrittes am Wochenende Zehntausende. Viele sprachen von einem Anschlag auf die Demokratie.

Ermutigt von den Massenprotesten hat Oppositionsführer Jeremy Corbyn die Abgeordneten aller Parteien auch zum Widerstand im Parlament aufgerufen. Wenn das Unterhaus aus der Sommerpause kommt, müssten alle zusammenstehen, um einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Austrittsabkommen zu verhindern, sagte Corbyn im schottischen Glasgow. "Es ist unsere letzte Chance", sagte er dem "Guardian" zufolge. Er setzt dabei auf Abweichler aus Johnsons Regierungspartei. Sollte der Premier den Austritt ohne Abkommen vollziehen, wird mit schweren Turbulenzen für die Wirtschaft gerechnet.

Alena Ivanova von den Initiatoren der Anti-Brexit-Gruppe "Another Europe Is Possible" kündigte unterdessen weitere Proteste an:"Das war der Anfang einer riesigen Bewegung". Bei den Demonstrationen in London, Manchester, Birmingham, Liverpool, Leeds riefen Demonstranten etwa "Boris, raus" und "Schäm' Dich, Boris". In Oxford demonstrierten Studenten am Balliol College, wo Johnson einst studierte. Sie kritisierten sein Vorgehen als undemokratisch. Die innenpolitische Sprecherin der Labour-Partei, Diane Abbott, sagte: "Wir können es Boris Johnson nicht erlauben, das Parlament und die Stimme des Volkes zu unterdrücken."