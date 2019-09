Brexit-Showdown im Unterhaus Protest, Rebellion, Chaos

Es ist kurz vor drei Uhr in der Nacht, da betritt Sarah Clarke den Saal des britischen Unterhauses. Sie ist die "Black Rod", die Vertreterin der Queen bei den Lords. Schwarzes Gewand, den Ebenholzstab über die Schulter gelegt. Es ist das typische britische Zeremoniell, viel Pomp, viel Geschichte. Doch dahinter verbirgt sich nicht weniger als eine Frontalattacke der Regierung gegen das Parlament.

Die Black Rod muss nun die sogenannte Prorogation verkünden. Fünf Wochen lang werden die Abgeordneten in die Zwangspause geschickt. Premier Boris Johnson wollte es so, sehr wahrscheinlich, damit ihm seine Widersacher beim Brexit nicht mehr mit lästigen Initiativen und Gesetzen in die Quere kommen können. Der Queen als machtlose Monarchin blieb nichts anderes übrig, als diesem Wunsch nachzukommen.

Video: Letzte Parlamentssitzung im Unterhaus endet mit Tumulten

Video REUTERS

Als Nächstes, so will es die Tradition, muss sich John Bercow, der Unterhaussprecher, erheben und die Kammer verlassen. Doch in diesem Moment werfen sich einige Oppositionspolitiker über seine Beine, wollen ihn zurückhalten. Manche zeigen Zettel mit der Aufschrift "silenced" - zum Schweigen gebracht. Als Bercow schließlich doch noch geht, gefolgt von den regierenden Tories, schallen "Schämt euch!"-Rufe von den Oppositionsbänken. Später stimmen Labour-Abgeordnete das Sozialistenlied "The Red Flag" an.

In den vergangenen Monaten und Jahren war vieles nicht mehr wie sonst im britischen Unterhaus, dieser Stube der britischen Demokratie, in der Traditionen und Etikette alles sind, in der sich die Mitglieder als "ehrenhafte" Damen und Herren ansprechen, in der nicht applaudiert wird - und vor allem: in der die Regierung den Ton vorgibt.

Der Brexit aber hat aus dem Unterhaus einen Ort voller Chaos gemacht. Nichts mehr ist klar, keine Mehrheit, keine Machtverhältnisse, nicht einmal mehr die Regeln der Debatte. Stattdessen: Feindseligkeit und offener Protest, der sich nun ungehemmt entlädt.

Es ist eine denkwürdige Nacht in Westminster - mit neuen Wendungen und weiteren Niederlagen für die Regierung. Fünf Momente, die Folgen haben.

Moment 1 - die Aussetzung des Parlaments: der Schlusspunkt in dieser Nacht. Konkret bedeutet das: Erst am 14. Oktober dürfen die Abgeordneten wieder zusammenkommen. Bis dahin können keine Anträge verabschiedet werden - also auch keine weiteren Initiativen, die der Regierung mit ihrem harten und kompromisslosen Brexit-Kurs neue Vorgaben machen würden.

Solche Pausen des Parlament sind durchaus üblich. Dass sie gegen den Willen der meisten Abgeordneten und in derart brisanten politischen Phasen, obendrein noch besonders lange, verhängt werden, ist jedoch eine absolute Ausnahme. Oder wie Unterhaussprecher Bercow an diesem Abend sagt: "Das ist keine normale Prorogation." Es handele sich vielmehr um einen "Akt exekutiver Ermächtigung".

Moment 2 - Gesetz gegen No Deal tritt in Kraft: Vergangene Woche ging die Initiative durch Unter- und Oberhaus, jetzt hat die Queen das Gesetz unterzeichnet. Damit ist rechtlich klar: Boris Johnson muss in Brüssel einen Aufschub des Brexit-Termins beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert sein. Nach dem jetzigen Stand verlässt das Vereinigte Königreich am 31. Oktober die EU. Mit dem Gesetz wollen Johnsons Gegner einen ungeregelten Brexit verhindern.

Johnson wiederum spricht von einem "Kapitulationsgesetz", das seine Verhandlungsposition in Brüssel schwächen würde. Vor allem aber gefährdet es sein Wahlversprechen, das er auch an diesem Montag im Parlament erneut betont: "Diese Regierung wird den Brexit nicht weiter aufschieben."

Es wird deshalb heftig darüber spekuliert, ob Johnson die neue Regelung sabotieren könnte, sollte ihm nicht doch überraschend ein Abkommen mit der EU gelingen - etwa, indem er einem Aufschubantrag mit einem weiteren Brief versieht, der Brüssel erklärt, die Regierung habe in Wahrheit gar kein Interesse an einem Brexit-Aufschub.

Moment 3 - Johnsons Neuwahlantrag scheitert: Johnson ist erst wenige Wochen im Amt, doch er musste schon sechs Abstimmungsniederlagen im Parlament einstecken. Rekordverdächtig. Die entscheidende Pleite an diesem Abend kassiert der Premier beim erneuten Votum über schnelle Neuwahlen. Diese hatte sich Johnson gewünscht, um noch vor dem Brexit-Termin die Verhältnisse im Unterhaus neu zu ordnen - und sich mit einer komfortablen Mehrheit die Unterstützung für seinen Kurs zu sichern.

Doch nur 293 Abgeordnete votieren für Johnsons Plan. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit, also 434 Stimmen, wären nötig gewesen. Damit ist klar: Neuwahlen wird es vor Ablauf der aktuellen Brexit-Frist nicht mehr geben. Frühester Zeitpunkt ist dafür nun Mitte November.

Moment 4 - Bercow kündigt Rücktritt an: Der Unterhaussprecher könnte etwas Wichtiges mitteilen - die Nachricht macht am späten Montagnachmittag die Runde, als Bercow Ehefrau im Unterhaus gesichtet wird. Kurz darauf erklärt sich der Tory-Mann: Wenn es keine Neuwahlen gibt, sagt Bercow, wolle er am 31. Oktober seinen Posten räumen.

Damit stößt er einmal mehr die EU-feindlichen Tories vor den Kopf. In den vergangenen Monaten hat der als liberal geltende Bercow sein eigentlich unparteiisches Amt stets sehr weitgreifend interpretiert - und den Abgeordneten so die Möglichkeit geschaffen, einen harten Brexit zumindest zu erschweren.

Bercow wollte eigentlich schon lange zurücktreten - aufgrund der besonderen Lage blieb er jedoch im Amt. Nun sorgt er dafür, dass er während des Brexit-Finales weiterhin die Kontrolle behält. Sein Nachfolger wird dann von dem bestehenden Parlament gewählt - in dem Johnson und seine Leute keine Mehrheit haben.

Moment 5 - Regierung muss Dokumente offenlegen: Diese Entscheidung könnte die Regierung in den kommenden Tagen ernsthaft in die Bredouille bringen. Ein Antrag geht an diesem Abend durch, nach denen Johnson und seine Leute dem Parlament brisantes Material zur Verfügung stellen müsste.

Zum einen geht es um die Dokumente zur "Operation Yellowhammer", der Notfallplanung für einen ungeregelten Brexit. Im August gelangten Inhalte davon an die Öffentlichkeit - in den Papieren wurde vor Problemen bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Arznei gewarnt. Zur Strategie der Regierung gehört es jedoch, die Folgen eines "No Deal"-Brexit kleinzureden.

Zudem sollen nun Johnsons Berater, darunter der umstrittene Chefstratege Dominic Cummings, ihre Kommunikation, etwa aus sozialen Netzwerken, zur geplanten Aussetzung des Parlaments veröffentlichen. Tory-Rebell Dominic Grieve, der Autor des Antrags, vermutet, dass hinter der Zwangspause noch weitere, bisher unbekannte Pläne stecken - ein "Skandal", wie Grieve sagt.

Bei dem Antrag handelt es sich um eine "humble adress" an die Queen, die eigentlich als bindend gilt. Ob sich die Regierung jedoch daran hält, das bleibt in diesen Chaos-Tagen völlig offen.