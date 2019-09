hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Johnson verspielt die Zukunft der Briten

Es wäre die nächste Niederlage für Boris Johnson: Die Oppositionsparteien sollen sich darauf verständigt haben, den vom Premierminister geplanten Antrag auf Neuwahlen auch am Montag abzulehnen. Das berichten britische Medien übereinstimmend.

Schon am Mittwoch war Johnson im Unterhaus damit gescheitert. Die Opposition brachte dort außerdem ein Gesetz durch, das einen von Johnson angestrebten harten Brexit am 31. Oktober verhindern soll.

Wurde King Boris also vom Parlament ausgetrickst? Oder hat der Regierungschef im Streit über den Brexit doch noch alles im Griff? Es sei eine Schlacht, die an den Fundamenten der Demokratie rüttelt, meint mein Kollege Jörg Schindler. Lesen Sie hier die Titelgeschichte des neuen SPIEGEL.

Johnson gibt sich weiter selbstbewusst. "Ich werde nach Brüssel gehen. Ich werde ein Abkommen erreichen, und wir werden am 31. Oktober austreten, das müssen wir machen", sagte er zum TV-Sender Sky News.

Und wie reagieren seine treuesten Anhänger auf Johnsons schlechte Woche? Mein Kollege Georg Fahrion hat sich in Canvey Island, einer Hochburg der Brexiteers, umgehört.

Die Zahl des Tages: 63

Frauen verdienen im weltweiten Schnitt nur rund 63 Prozent des Lohns von Männern, so das Ergebnis einer Berechnung des Weltwirtschaftsforums.

Finbarr OReilly/ REUTERS Frauen im Tschad: Auf der Liste der "fragilen Staaten"

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

DPA Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben zieht sich zurück

Trumps "Sharpie-Gate": Der US-Präsident sorgt mit einer Karte zum Hurrikan "Dorian" für Verwirrung. Die Hintergründe erläutert mein Kollege Roland Nelles.

Evan Vucci/ AP Die umstrittene Hurrikan-Karte

Merkel in China: Bei ihrem Besuch in der Volksrepublik meidet die Kanzlerin deutliche Worte über die Menschenrechte.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Axel Heimken/ DPA Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands

Der deutsche Spargroschen-Trump und die Nullzinsen: Helmut Schleweis, Chef der deutschen Sparkassen, macht die Europäische Zentralbank zum Sündenbock, weil sie Sparer enteigne. Dabei kämen die ohne Draghi und Euro heute schlechter weg, schreibt Thomas Fricke in seiner Kolumne.

Können Sie einen Hemden- von einem Knotenbeutel unterscheiden? Was das mit dem Verbrauch an Plastiktüten der Deutschen zu tun hat, erklärt Harald Schmidt in seinem Video.

SPIEGEL ONLINE

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

DPA Bundeswehrsoldaten in Afghanistan

Wie der MAD Extremisten bei der Bundeswehr enttarnen will: Neonazis haben den Ruf der Truppe beschädigt. Interne Pläne zur "Operation Frischer Wind" zeigen, wie der Militärische Abschirmdienst deshalb umgebaut und aufgerüstet werden soll.

Julian Stratenschulte / dpa

Ein Förster über das Waldsterben: Bestsellerautor Peter Wohlleben erklärt, warum man auch vertrocknende Bäume nicht fällen sollte.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

OLAF KRAAK/EPA-EFE/REX Niederländische Abwehrasse de Ligt (.) und van Dijk

Schauen Sie heute Abend Fußball: Es wird spannend im Hamburger Volksparkstadion. Deutschland spielt in der EM-Qualifikation gegen die starken Niederländer mit ihren Abwehrassen wie Matthijs de Ligt und Virgil van Dijk. (20.45 Uhr, RTL und Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.