+++ Brexit-Debatte im Liveticker +++ Johnson schwört Unterhaus auf Abstimmung ein

Liebe Leserinnen, lieber Leser, die Briten nennen es schon den "Super Saturday". Das klingt nach Sportevent, doch dahinter verbirgt sich ein politisches äußerst brisantes Thema. Ab 10.30 Uhr tritt das britische Parlament zu einer Samstagssitzung zusammen (für Geschichtsfans: zum ersten Mal seit dem Falklandkrieg 1982. Im Laufe des Nachmittags sollen die Abgeordneten dann über den neuen Brexit-Deal abstimmen , den Premierminister Boris Johnson jüngst mit der EU ausgehandelt hat. Den Auftakt macht der Premier selbst mit einem Statement (wir übertragen live). Er steht enorm unter Druck. Der Tory-Chef hat keine eigene Mehrheit im Parlament. Er ist daher auf die Unterstützung aus der Opposition angewiesen. Der Ausgang der Abstimmung könnte nach Ansicht britischer Medien denkbar knapp ausfallen. Fällt Johnson in der Abstimmung mit seinem Deal durch, ist er per Gesetz verpflichtet, einen Antrag auf Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist in Brüssel zu beantragen. Er könnte auch die eigene Regierung durch eine Vertrauensabstimmung zu Fall zu bringen und so eine Neuwahl auszulösen. Es werden spannende Stunden, wir halten Sie über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden. 10/19/19 8:11 AM Vor der Sondersitzung hat Johnson noch einmal an die Abgeordneten appelliert, für seinen Brexit-Deal zu stimmen. "In weniger als zwei Wochen, am 31. Oktober, würden wir dann schon aus der EU sein", schrieb Johnson am Samstag in einem öffentlichen Brief in der Zeitung "The Sun". Damit könnte ein "schmerzhaftes Kapitel" in der britischen Geschichte beendet werden. Es handele sich um ein "großartiges Abkommen" für jeden Teil des Landes. "Großartig", an welchen Präsidenten erinnert dieses Wort noch gleich? 10/19/19 8:03 AM Um den Deal durchzubringen, müssten am Samstag mindestens 320 Unterhaus-Abgeordnete für Boris Johnsons frisch vereinbarten Brexit -Deal stimmen. Nur: 320 Unterstützer hat der Premier im Parlament nach Stand der Dinge nicht. Noch nicht. Schauen wir kurz auf die Zahlenspiele: Die absolute Mehrheit für Johnson liegt bei 320 Stimmen im Unterhaus. Zwar hat die Kammer insgesamt 650 Mitglieder, aber weder die sieben Abgeordneten der irischen Sinn Fein noch der Parlamentspräsident und seine drei Stellvertreter stimmen mit ab. Somit sind de facto lediglich 639 Stimmen bei der Wahl zu vergeben. Johnson hat keine eigene Mehrheit im Unterhaus, seine konservativen Tories bekommen maximal 287 Stimmen zusammen - wenn auch die Brexit-Hardliner mitziehen, die in der Gruppe ERG organisiert sind. Viele von ihnen orientieren sich aber an der nordirischen Partei DUP, die das neue Brexit-Abkommen ablehnt. Den nur zehn Abgeordneten der DUP fällt daher eine Schlüsselrolle zu. Wen er überreden muss, lesen Sie in dieser Übersicht. Show more Tickaroo Liveblog Software