Es war einer der aufregenderen Brexit-Tage - und das will mittlerweile doch wirklich etwas heißen: Am Dienstag entschied das Oberste Gericht Großbritanniens, dass die von Premierminister Boris Johnson anberaumte Zwangspause des Parlaments rechtswidrig sei. Für den Regierungschef ist das eine herbe Niederlage. Das Gericht beschuldigt den Premierminister auch, die Queen für seine politischen Zwecke missbraucht zu haben.

13:06 Uhr

Wann redet Johnson?

Aber selbst bei diesem ersten Statement sind wir noch lange nicht angekommen. Die Abgeordneten befragen nach wie vor den Generalstaatsanwalt. Damit wird das Unterhaus auch die Rede Boris Johnsons, das vierte Statement auf der Agenda, noch lange warten müssen.

12:55

Erstes Statement wird um Thomas Cook gehen

Das erste von fünf geplanten Statements der Sitzung nach den dringenden Fragen wird übrigens nichts mit dem Brexit zu tun haben: Dann nämlich geht es um die Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook. Erst das zweite Statement beschäftigt sich dann wieder mit dem britischen EU-Ausstieg. In der Rede von Tory-Politiker Michael Gove wird es unter anderem um den "Yellowhammer-Report" gehen. Es ist der Bericht, der zeigt, wie schlecht Großbritannien auf einen harten Brexit vorbereitet ist.

UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT HANDOUT/EPA-EFE/REX Das britische Unterhaus nach der Rückkehr der Abgeordneten

12:52

Viel Kritik an Generalstaatsanwaltschaft Cox

Generalstaatsanwaltschaft Cox muss sich viel Kritik gefallen lassen für seine rechtliche Beratung der Regierung - hat das Oberste Gericht doch letztlich entschieden, dass die Handlungen der Regierung illegal waren. Er stellt aber auch klar

12:37

"Die Regierung akzeptiert, dass sie den Fall verloren hat"

Joanna Cherry bekommt die erste dringende Frage der Sitzung. Sie fragt Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox nach seiner Meinung zur Entscheidung Boris Johnsons, der Queen zu empfehlen, das Parlament auszusetzen. Cox betont, dass die Regierung im Glauben gehandelt habe, dass das Vorgehen legal und verfassungskonform war. Er verweist darauf, wie kompliziert die rechtliche Lage gewesen sei. Cox sagt aber auch: "Die Regierung akzeptiert, dass sie den Fall verloren hat."

12:34

Bercow eröffnet die Sitzung

"Willkommen zurück an unserem Arbeitsplatz", sagt Unterhaussprecher Bercow zum Einstieg. Zustimmende Zwischenrufe aus den Reihen der Parlamentarier.

11:58

Der Zeitplan der Parlamentssitzung

Angekündigt sind fünf Statements. Boris Johnson soll als Vierter sprechen, sein Beitrag wird damit ab circa 15.30 Uhr erwartet. Aber das ganze Prozedere kann sich auch noch verzögern. Noch vor dem ersten Redebeitrag können dringende Fragen gestellt werden. Davon sind bereits 32 angekündigt, es wird erwartet, dass Unterhaussprecher Bercow nur einige von ihnen annimmt.

11:53

Und was passiert mit dem Brexit?

Wie so oft in den vergangenen drei Jahren gibt es darauf vorerst keine Antwort. Johnson betonte auch nach dem Urteil, er wolle den EU-Ausstieg unbedingt bis zum 31. Oktober durchziehen. Aber: Anfang des Monats hat das Unterhaus ein Gesetz verabschiedet, das einen No-Deal-Brexit verhindern soll. Es zwingt Johnson dazu, eine dreimonatige Verlängerung der Frist bis zum 31. Oktober zu beantragen, sollte es bis zum 19. Oktober kein verabschiedetes Austrittsabkommen geben.

Nach dem Gerichtsurteil am Dienstag forderte Johnson Neuwahlen. In Kürze beginnt die Sitzung des Parlaments, und dann dürften auch die weiteren Brexit-Optionen wieder heiß diskutiert werden.

11:45

Wie geht es jetzt im Unterhaus weiter?

Unterhaussprecher John Bercow hat bereits am Dienstag schnell reagiert. Schon für heute hat er das Parlament zusammengerufen. Die Abgeordneten kommen ab 12.30 Uhr deutscher Zeit zusammen. Es dürfte spannend werden, wie die Parlamentarier auf die jüngsten Entwicklungen reagieren - und was Johnson zu sagen hat. Schon am Dienstag stellte er in Aussicht, dass es letztlich auch eine erneute Zwangspause für das Parlament geben könnte - wenn auch deutlich kürzer als die zuletzt anberaumten fünf Wochen.

11:37

Wie sehen die Reaktionen aus?

Mehrere Politiker forderten Johnson auf, zurückzutreten. Dazu zählte auch Labour-Chef Jeremy Corbyn. Auch die Scottish National Party verlangte, der Premierminister solle sein Amt aufgeben. Aber diesem Wunsch will Johnson offenbar nicht nachkommen. Er flog allerdings frühzeitig aus New York zurück nach London. In den USA hatte er an der Uno-Generalversammlung teilgenommen. Und wie reagieren die Medien? Das Urteil sei "verheerend für Johnson", schreibt der "Guardian". Weitere internationale Pressestimmen finden Sie hier.