Wer ein Freund von Verschwörungstheorien ist, hätte seine Freude gehabt. Am Mittwoch sickerte ein internes Papier der britischen Regierung durch, das Großbritannien bei den Vorbereitungen auf einen No-Deal-Brexit ein verheerendes Zeugnis ausstellt.

Mindestens sechs bis acht Monate sei die Regierung davon entfernt, genügend Arzneimittel-Vorräte zu besitzen, um Engpässe zu vermeiden, zitierte die "Financial Times" aus dem Dokument. Vier bis fünf Monate seien noch nötig, damit sich britische Unternehmen auf die neuen Grenzkontrollen einstellen könnten. Und mindestens zwei Monate brauche die Regierung, um im EU-Ausland lebenden Briten über ihre unsichere Zukunft aufzuklären.

Ausgerechnet am selben Tag stellte die EU-Kommission in Brüssel drei Dokumente über ihre eigenen Vorbereitungen auf den No-Deal-Brexit vor: einen zehnseitigen Text sowie zwei Listen mit 19 Rechtsakten und nicht weniger als 93 Vermerken an Unternehmen, Bürger und Behörden. Alle Mitgliedstaaten seien in hohem Maße auf alle Szenarien vorbereitet, so das Fazit der Kommission. Vor dem Brexit-Termin am 31. Oktober seien keine weiteren gesetzlichen Notfallmaßnahmen mehr nötig.

Dass der Leak aus London und die Dokumenten-Breitseite aus Brüssel auf einen Tag fielen, mag Zufall sein. Doch der Eindruck, der dabei entstand - heilloses Chaos auf der Insel, straffe Planung auf dem Kontinent -, ist der EU-Kommission hochwillkommen. Es sei wieder einmal klar geworden, wer bei einem No-Deal-Brexit den größeren Schaden hätte, heißt es süffisant aus der Brüsseler Behörde.

Am Donnerstag legte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger nach: Er drohte mit Konsequenzen für die künftigen Beziehungen, sollte Großbritanniens vielleicht künftiger Premierminister Boris Johnson seine Drohung wahr machen, die vereinbarte Austrittsrechnung zurückzuhalten. Zwar könnte die EU das Geld vor keinem Gericht dieser Welt einklagen, sagte Oettinger: "Das Jüngste Gericht wäre zuständig." Doch egal, wer demnächst in Großbritannien regiere, "er oder sie muss wollen, dass das Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU in die Zukunft führt".

Dabei gehe es um Exporte und Importe, Aufenthalts- und Arbeitsrechte sowie die Mitwirkung an EU-Programmen wie dem Satellitenprojekt Galileo oder dem Forschungsprogramm Horizon Europe. Er könne sich "schwer vorstellen", dass die EU nach dem Brexit Verhandlungen darüber aufnimmt "mit einem Schuldner, der diesen Betrag nicht zu zahlen bereit ist".

Im Falle eines No-Deal-Brexit, betonte die Kommission in ihrer Mitteilung erneut, entfalle auch die geplante zweijährige Übergangsfrist, in der Großbritannien quasi EU-Mitglied ohne Stimmrechte bleiben soll. Das Land verlöre dann nicht nur auf einen Schlag den Zugang zu Zollunion und Binnenmarkt, sondern auch zu Dutzenden Abkommen der EU mit anderen Staaten. Die britische Regierung wäre in einer solchen Situation voraussichtlich noch dringender auf ein schnelles Handelsabkommen mit der EU angewiesen, ihrem mit Abstand größten Handelspartner.

Völlig gelassen blickt man indes auch in Brüssel und anderen EU-Hauptstädten einem No-Deal-Brexit nicht entgegen. Die EU-Kommission räumt ein, dass trotz der insgesamt guten Vorbereitungen "erhebliche Störungen für Bürger und Unternehmen" drohten. Insbesondere einige Versicherungsfirmen und Finanzdienstleister seien mitunter "nicht gut vorbereitet". Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und das Institut für Wirtschaftsforschung Halle senkten ihre Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft, unter anderem mit Verweis auf den drohenden Chaos-Brexit.

Dass Brexit-Hardliner Johnson die erste Abstimmungsrunde bei den Tories am Donnerstag noch deutlicher als erwartet gewonnen hat, dürfte solche Ängste weiter befeuern. Doch in Brüssel gibt es auch die Hoffnung, dass ein ganz anderer Effekt eintritt und ausgerechnet Johnson das Schlimmste verhindert. Denn das britische Parlament hat sich klar gegen einen No-Deal-Brexit ausgesprochen. Sollte Johnson ihn dennoch anstreben, müsste er sich womöglich sofort einem Misstrauensvotum stellen, das er angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus ohne Weiteres verlieren könnte.

Immerhin: Auf Johnsons Machtwillen kann sich die EU verlassen, er gehört zu den wenigen verlässlichen Größen in der britischen Politik und in Johnsons' Handeln. Der Mann habe sein ganzes politisches Leben lang darauf hingearbeitet, Premierminister zu werden, meint ein EU-Diplomat. "Kaum vorstellbar, dass er riskiert, nach vier Monaten schon wieder gestürzt zu werden."