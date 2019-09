Seitenwechsler Philip Lee Die Auflehnung

Chaos - kein Wort fällt öfter, um britische Politik im Brexit zu beschreiben. Das Verblüffende ist, wie ordentlich und gesittet sich dieses Chaos mitunter vor der Weltöffentlichkeit vollzieht.

Wenn Premierminister Boris Johnson seine Mehrheit im Parlament verliert, dann geht das so: Der konservative Abgeordnete Philip Lee - bislang nie auffällig in Erscheinung getreten - wechselt während einer Rede seines Chefs im Unterhaus buchstäblich die Seiten: Er erklimmt einfach eine der grüngepolsterten Parlamentspritschen im House of Commons, dort, wo die Fraktion der Liberalen Demokraten sitzt.

Rebellion durch die Bank.

Wenn ein Konservativer wie Philip Hammond, seit 45 Jahren Parteimitglied, fünf Mal war er Minister, kreuzbrav und verlässlich, auf die Barrikaden geht, geht das so:

Hammond gehört zu den Rebellen, die sich Johnsons No-Deal-Kommando verweigern, er wurde aus der Fraktion ausgeschlossen, soll in seinem Wahlkreis nicht mehr kandidieren dürfen.

Doch das will die graue Eminenz der Tories - in Auftreten und Stimmlage Thomas de Maizière nicht unähnlich - nicht hinnehmen. Er brüllt nicht, er plustert sich nicht auf, aber kündigt im Radiointerview sehr gesittet dem Premierminister den "Kampf meines Lebens" an: "Das ist meine Partei. Ich werde sie gegen alle verteidigen, die aus dieser Volkspartei eine Interessengruppe machen wollen".

