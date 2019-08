Optionen für Boris Johnsons Gegner Klagen, abstimmen, stürzen

Mit seinem jüngsten Brexit-Manöver hat Großbritanniens Premier Boris Johnson das Land in eine Verfassungskrise gestürzt. Fast fünf Wochen lang soll das Parlament nach Johnsons Willen zwangsweise pausieren.

Es geht jetzt ums Grundsätzliche: Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude in Londonzeigen Schilder mit Parolen wie "Stoppt Boris! Stoppt den Brexit!" Oder: "Rettet unsere Demokratie".

Damit bliebe den proeuropäischen Abgeordneten im Unterhaus kaum noch Zeit, einen ungeregelten Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern. Wenn niemand etwas dagegen unternimmt, fliegen die Briten am 31. Oktober aus der EU. Und Johnson hat klargemacht, dass er überhaupt nicht daran denkt, daran etwas zu ändern. Auch wenn er nun erklärte, die Gespräche mit Brüssel noch einmal zu intensivieren. Ob mit oder ohne Deal, Hauptsache raus - das ist letztlich seine Devise.

In der Opposition, aber auch in Teilen von Johnsons Tory-Partei, ist nun Hektik ausgebrochen. Am 3. September kommt das Parlament erstmals nach der Sommerpause wieder zusammen. Die Wut ist groß, das Ziel klar: Der Premier soll gestoppt werden. Doch eines ist bislang offen: Wie soll das eigentlich gehen? Drei Optionen.

Variante A: Klagen vor Gericht

Johnson nutzt ein durchaus übliches Verfahren, um die Abgeordneten kaltzustellen: Die Queen soll die laufende Sitzungsperiode beenden und eine neue eröffnen. Absolut ungewöhnlich ist aber, dass dies gegen den Willen der Abgeordneten und in einer politisch derart entscheidenden Phase geschieht. Und: Die angesetzte Pause zwischen beiden Sitzungsperioden ist ungewöhnlich lang.

Oppositionspolitiker und Aktivisten wollen nun dagegen juristisch vorgehen. Ein schottisches Gericht lehnte am Freitag eine einstweilige Verfügung ab. Die Anhörung wurde nun für kommenden Dienstag angesetzt. Eine ähnliche Klage läuft in Belfast.

Kirsty Wigglesworth/AP Aktivistin Gina Miller: Schon einmal die Regierung herausgefordert

In London wiederum ziehen echte Polit-Promis vor Gericht: Die Fondsmanagerin Gina Miller hatte bereits 2016 der Regierung von Theresa May eine herbe Niederlage eingebracht. In einem Prozess setzte sie damals durch, dass die Abgeordneten zustimmen mussten, ehe London den EU-Austritt offiziell beantragen durfte. Jetzt will Miller per Gerichtsentscheid Johnson aufhalten. Unterstützung erhält sie von Ex-Tory-Premier John Major.

Allerdings sind die Aussichten all dieser Initiativen ungewiss. Zumal die Regierung eine juristische Niederlage in erster Instanz kaum akzeptieren dürfte.

Variante B: Brexit-Stopp per Gesetz

Eigentlich war das sowieso der Plan: Die Opposition wollte einen harten Brexit durch einen Parlamentsbeschluss verhindern. Die Idee: Ein Gesetz soll die Regierung zwingen, in Brüssel einen Aufschub des Brexit-Termins zu beantragen, sollte kein Austrittsvertrag rechtzeitig zustande kommen.

Dafür gibt es nun jedoch immer weniger Spielraum. Zum Ende einer Sitzungsperiode müssen alle Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein. Das heißt: Wollen die Johnson-Kritiker noch vor der Zwangspause Erfolg haben, müssen sie ihre Initiative im Eiltempo durchs Parlament peitschen. Andernfalls fangen sie Mitte Oktober, wenn die Abgeordneten erneut zusammenkommen, wieder bei Null an.

AFP "Stoppt Boris": Demonstranten in London

Trotzdem wollen es die Gegner eines harten Brexits offenbar weiter auf diesem Weg versuchen. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte für kommenden Dienstag eine Initiative im Parlament an. Eine Notfalldebatte könnte den Abgeordneten die Möglichkeit eröffnen, die Kontrolle über die Agenda des Unterhauses zu übernehmen - eine Grundvoraussetzung für den Aufstand. Denn in Großbritannien bestimmt eigentlich die Regierung, über welche Gesetze und Anträge beraten wird.

Wie der "Telegraph" berichtet, hat Oliver Letwin, ein Proeuropäer in den Reihen der Tories, bereits Kontakt mit Unterhaussprecher John Bercow in der Angelegenheit aufgenommen. Die Regierung wiederum bearbeitet bereits ihre Leute im Oberhaus. Die Mitglieder dort sollen mögliche Gesetze gegen einen "No Deal"-Brexit durch Dauerreden so lange aufhalten, bis es zu spät ist.

Variante C: Sturz der Regierung

Ein Misstrauensvotum gegen die Regierung wäre die letzte Eskalationsstufe. Bislang ziert sich die Opposition. Zwar verfügt Johnson im Unterhaus nur noch über eine Mehrheit von einer Stimme. Doch auch auf den Labour-Bänken sitzen einige Brexit-Hardliner, die vermutlich im Zweifel für den Tory-Premier stimmen würden, um den EU-Austritt nicht zu gefährden.

Und dennoch könnte den Proeuropäern am Ende nichts anderes übrigbleiben, als Johnson das Vertrauen zu entziehen. Verliert seine Regierung eine solche Abstimmung, bleiben 14 Tage Zeit, um eine neue Führung zu bilden. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat angekündigt, in diesem Fall als Premierminister an die Spitze einer Übergangsregierung treten zu wollen, die den Brexit aufhält und Neuwahlen auf den Weg bringt.

Henry Nicholls/REUTERS Jeremy Corbyn: Übergangspremier?

Zwar war es bisher kaum vorstellbar, dass Vertreter anderer Parteien den Altlinken Corbyn wählen - doch in der Not kommt Bewegung in die Sache. Ken Clarke etwa, einer der entschiedensten Brexit-Gegner bei den Tories, sagte, er werde "womöglich" Corbyn unterstützen, um den EU-Austritt zu verhindern.

Gut möglich, dass Premier Johnson versuchen würde, auch die Bildung einer anderen Regierung zu torpedieren. Doch so oder so: Neuwahlen scheinen unausweichlich. Kommt nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum keine neue Regierung zustande, muss automatisch das Volk entscheiden. Johnson wiederum hat angesichts der festgefahrenen Lage selbst ein Interesse daran, im Parlament klarere Verhältnisse zu schaffen. Die Frage ist nur: vor oder nach dem 31. Oktober?