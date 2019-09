Darum geht es: Die Gegner des ungeregelten Brexits wollen ein Gesetz erlassen, das Premier Boris Johnson zwänge, in Brüssel um Aufschub des Brexit-Termins zu bitten, sollte weiterhin kein EU-Austrittsabkommen in London eine Mehrheit finden.

Um solch ein Gesetz auf den Weg zu bringen, müssten die No-Deal-Gegner zuerst die Macht über die Tagesordnung des Parlaments an sich reißen - was ihnen mit einer Notfalldebatte gelingen könnte.

13:13 Uhr

Wie ist die Lage vor dem Parlament?

Mein Kollege Georg Fahrion ist vor Ort.

Ab dem frühen Morgen versammelten sich Demonstranten. Auf der kleinen Grünfläche am Jewel Tower gegenüber dem House of Lords treffen Leaver und Remainer aufeinander. Noch ist die Stimmung gelassen, in der kleinen Menschenmenge mischen sich Demonstanten beider Seiten.

Nur gelegentlich kommt es zu Sticheleien. Etwa, als eine Frau mit roter "Make America Great Again"-Schirmmütze an einem Mann vorbeigeht, der zu einem hautengen Clownskostüm eine Boris-Johnson-Maske trägt. "Warum unterstützt du Trump?", ruft er ihr hinterher. "Damit er uns vor euch rettet!", ruft sie zurück.

12.40 Uhr

Ex-Finanzminister sieht gute Chance für Tory-Rebellen

Bislang debattiert das Parlament über andere Themen als den Brexit. Doch wichtige Politiker äußern sich bereits zu dem erwarteten Gesetzesvorschlag und der vorher anstehenden Notfalldebatte.

Ex-Finanzminister Philipp Hammond, einer der Gegner des ungeregelten Brexits, sagte der BBC, seiner Einschätzung nach gebe es genug Oppositionspolitiker und Tory-Rebellen, die gegen einen No Deal seien, um die Vorhaben durchzubringen.

Zudem erklärte Hammond die Beweggründe derjenigen Tories, die gegen ihren Parteichef Johnson stimmen möchten: "Viele Kollegen sind erzürnt über die Vorkommnisse der letzten Wochen. Ich denke, es gibt eine Gruppe von Konservativen, die sich sicher ist, dass jetzt die Zeit ist, das nationale Interesse über irgendwelche persönlichen Androhungen oder die Karriere zu stellen". Hammond spielte dabei auf Johnsons Drohungen gegen die abtrünnigen Tory-Kollegen an, diesen notfalls die Parteimitgliedschaft entziehen zu wollen.

12.30 Uhr

Es geht los

Das britische Unterhaus beendet seine Sommerpause - und es könnte direkt zu einem Kräftemessen zwischen Regierung und Parlament kommen. Die Gegner des harten Brexit-Kurses von Premier Boris Johnson wollen ein Gesetz auf den Weg bringen, um einen ungeregelten Austritt des Königsreichs aus der EU doch noch zu stoppen.

Erster Schritt dieses Vorhabens: Die Macht über die Tagesordnung gewinnen, die bislang durch von der Regierung gesetzte Termine blockiert ist. Dazu müsste der Unterhaussprecher John Bercow am Nachmittag eine Notfalldebatte anberaumen. In dieser könnten die Abgeordneten darüber abstimmen, ob sie am Folgetag im Unterhaus über einen Gesetzentwurf debattieren dürfen, der nicht von der Regierung stammt.

Konkret geht es den No-Deal-Gegnern um ein Gesetz, das Johnson dazu zwänge, in Brüssel um einen Aufschub des Brexit-Datums zu bitten, sollte er nicht bald ein Abkommen vorweisen können. Ein solches Gesetz wäre eine der letzten legislativen Möglichkeiten, um einen ungeregelten EU-Austritt zu verhindern.