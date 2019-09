Darum geht es: Premierminister Boris Johnson will die Briten am 31. Oktober aus der EU führen - "komme, was wolle". Die Gegner eines ungeordneten Brexits haben am Dienstag allerdings ein Gesetz durchs Unterhaus gepeitscht, das eine weitere Fristverlängerung erzwingen könnte. Nun geht das Ringen im Oberhaus weiter, dessen Zustimmung nötig ist. Bis Freitagabend wird erwartet, dass auch die Lords das Gesetz billigen.

Ein Antrag Johnsons auf Neuwahlen wurde hingegen vom Parlament abgeschmettert. Die Opposition will zunächst sichergehen, dass das No-No-Deal-Gesetz verabschiedet wird.

12:14 Uhr

Gespaltenes Königreich - verschiedene Titelseiten

Nach dem ereignisreichen Mittwoch in Westminister dominiert der Brexit erneut die britischen Titelseiten.

Dabei wird hart mit Premier Johnson ins Gericht gegangen. "Er kann einfach nicht gewinnen", heißt es auf dem Titel der Gratiszeitung "Metro". Der Mirror titelt "Großbritanniens schlechtester Premier - (seit dem Letzten)" und der "Guardian" schreibt "In die Ecke getriebener Johnson erleidet dreifache Niederlage".

Auch Labour-Führer Jeremy Corbyn bekommt sein Fett weg. Er mache einen Rückzieher vor Neuwahlen, schreibt die "Daily Mail". Der "Daily Telegraph" greift im Titel ein Zitat auf, dass Corbyn als Heuchler bezeichnet. Und an der Boulevard-Zeitung "Sun" zeigt sich, wie gespalten das Königreich in Sachen Brexit ist.

"Ist das das gefährlichste Huhn des Landes", fragt die englische Ausgabe und spielt auf Corbyn an. Der Titel der schottischen Ausgabe stürzt sich hingegen auf den "schlaffen Johnson", der keine Neuwahlen bekomme.

A tale of two countries.

The Sun front page North and South of the Scottish Border... pic.twitter.com/YAIMd84qZq — Slough for Europe (@SloughForEU) September 5, 2019

11:51 Uhr

Keine Alternativen für irische Grenze

Der sogenannte Backstop ist der größte Streitpunkt im bereits ausgehandelten Austrittsabkommen zwischen Briten und EU. Die britische Regierung lehnt die Notfalllösung ab - hat aber EU-Vertretern zufolge bislang keine belastbaren Alternativen für eine künftige Regelung an der Grenze mit Irland vorgelegt. (Was hinter dem Backstop steckt, erfahren Sie hier.)

Zugleich habe sie erklärt, in Zukunft nur noch ein sehr begrenztes Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union anzustreben, sagten die EU-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Die Regierung in London wolle Unterschiede zur EU bei Regeln wie etwa staatlichen Beihilfen zulassen.

Die britische Annahme, dass die EU in den Verhandlungen unter Druck nachgeben würde und dass ein Abkommen auf dem EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober besiegelt und dann rechtzeitig vor dem geplanten Brexit am 31. Oktober ratifiziert werden könnte, sei unrealistisch, hieß es weiter.

Die Aussagen stammen aus einem Informationsgespräch für die Botschafter der verbleibenden 27 EU-Staaten durch EU-Chefunterhändler Michel Barnier.

11:15 Uhr

Der schnelle Überblick

