Darum geht es: Das britische Parlament soll heute erneut über vorgezogene Neuwahlen abstimmen. Am vergangenen Mittwoch war Premier Boris Johnson mit seinem ersten Versuch, Neuwahlen durchzubringen, an der nötigen Zweidrittelmehrheit gescheitert.

Johnson erhofft sich von Neuwahlen bessere Machtverhältnisse im Parlament, nachdem er dort seine Mehrheit verloren hat. Die Gegner des harten Brexits sehen hingegen die Gefahr, Johnson könne mit einer neuen Mehrheit das Gesetz wieder einkassieren, das einen EU-Austritt ohne Abkommen ausschließt. Das Unterhaus hatte es am Donnerstag verabschiedet, das Oberhaus am Freitag. Noch steht die Unterschrift der Queen aus - erst mit ihr tritt das Gesetz in Kraft.

Johnsons Gegner knüpfen vorgezogene Wahlen an Bedingungen - etwa, dass eine Wahl erst stattfindet, nachdem London in Brüssel um einen Aufschub des Austrittdatums gebeten hat.

16:33 Uhr

Die Queen hat unterschrieben - somit ist das Gesetz, das den No-Deal-Brexit verhindern soll, rechtskräftig. Es zwingt Boris Johnson, die EU um einen Aufschub des Austritts-Datums zu bitten, sollte es bis zum 19. Oktober kein geltendes Abkommen zwischen London und Brüssel geben.

16:06 Uhr

Noch diskutiert das Parlament nicht über den Brexit, aktuell findet eine Fragerunde zum Thema Bildung statt.

Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass es später turbulent werden wird: Zwei Abgeordnete haben Anträge für Notfalldebatten eingereicht. Einer von ihnen ist Dominic Grieve, ein konservativer Pro-Europäer, der in der vergangenen Woche von Boris Johnson wegen seiner Ablehnung eines harten Brexits aus der Tory-Fraktion ausgeschlossen wurde. Grieve will die Regierung dazu zwingen, bisher unveröffentlichte Dokumente herauszugeben. Es geht dabei um private Korrespondenz, die die Hintergründe der geplanten Aussetzung des Parlaments erklären soll. Außerdem fordert Grieve Einsicht in Dokumente zur "Operation Yellowhammer", die den Fortschritt der Vorbereitungen auf den ungeregelten Brexit beschreiben.

Neben Grieve hat der Labour-Chef Jeremy Corbyn eine Notfalldebatte beantragt. In seinem Gesuch geht es um Rechtsgrundsätze. Genaueres ist bislang nicht bekannt.

Der Unterhaussprecher John Bercow entscheidet, ob die Debatten stattfinden oder nicht. Angesichts des großen Ärgers der Parlamentarier über Johnsons Entscheidung, da Parlament schon ab heute Abend in eine Zwangspause zu schicken, wird erwartet, dass er einem oder beiden Anträgen stattgibt.

15:48 Uhr

Überraschend kündigte am Nachmittag ein Sprecher der Regierung an, Premier Boris Johnson wolle das Parlament schon heute Abend in eine Zwangspause schicken. Damit wäre die heutige Sitzung der letztmögliche Zeitpunkt vor dem geplanten Brexit am 31.10., zu dem Boris Johnson über Neuwahlen abstimmen lassen könnte - und die Opposition über Maßnahmen, um einen ungeregelten Austritt aus der EU zu verhindern.

15:30 Uhr

Der schnelle Überblick

Beim Ringen um den Brexit kann man schon mal den Überblick verlieren. Deshalb finden Sie hier die Ereignisse der vergangenen Woche zusammengefasst: