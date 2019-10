Brexit-Verhandlungen EU-Chefunterhändler sieht noch Chancen für einen Deal

Die Zeit wird knapp. Doch eine Brexit-Einigung mit Großbritannien ist nach den Worten von EU-Unterhändler Michel Barnier noch in dieser Woche möglich. Allerdings werde ein Kompromiss mit der Zeit immer schwieriger, sagte Barnier am Dienstag vor einem Treffen der zuständigen EU-Minister in Luxemburg.

Eine Vereinbarung müsse für alle funktionieren, sowohl für ganz Großbritannien als auch für die gesamte Europäische Union. "Es ist höchste Zeit, gute Absichten in einen Rechtstext zu gießen", sagte Barnier.

Die britische Zeitung "Guardian" berichtet, der britische Premierminister Boris Johnson habe vermutlich bessere Chancen einen Brexit-Deal durch das Unterhaus zu bekommen als seine Vorgängerin Theresa May. Es gebe Zeichen, dass auch Euroskeptiker, die sich in den vergangenen Monaten dagegen ausgesprochen hatten, nun doch einem Deal zustimmen könnten. Auch weil sie Sorge vor einem zweiten Referendum hätten. Zudem könnten einige Labour-Abgeordnete aus Angst vor einem ungeregelten Brexit einer Einigung zustimmen.

Ein Deal soll bis zum EU-Gipfel Ende der Woche stehen

Seit wenigen Tagen geben sich sowohl die EU als auch die Regierung in Großbritannien demonstrativ hoffnungsvoll. Es kursieren Gerüchte: London habe sich angeblich auf einen nordirischen Sonderstatus eingelassen, der hochumstrittene Backstop (lesen Sie hier mehr dazu) sei aber vom Tisch. Von offizieller Seite aber hört man dazu bislang noch nichts.

Der irische Sender RTE berichtete, Großbritannien würde der EU-Kommission an diesem Dienstag in Brüssel neue Vorschläge unterbreiten, um den Stillstand in den Gesprächen zu durchbrechen. Das hätten zwei gut informierte Insider erklärt, schrieb ein RTE-Reporter auf Twitter. Bestätigt wurde diese Meldung bislang nicht.

Breaking: the UK will table fresh proposals to break the Brexit deadlock this morning, @rtenews understands — Tony Connelly (@tconnellyRTE) October 15, 2019

Michael Roth (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, erklärte er sei "nicht ganz sicher" ob eine Einigung mit Großbritannien kurz bevorstehe.

Ein Deal mit Großbritannien soll spätestens beim EU-Gipfel Ende dieser Woche stehen. Andernfalls dürfte erneut über eine Fristverlängerung geredet werden. Verhandelt wird über eine Änderung des 2018 vereinbarten Austrittsvertrags. Dieser regelt die wichtigsten Fragen der Trennung und sieht nach dem Brexit eine Übergangsfrist bis Ende 2020 vor, in der sich praktisch nichts ändern würde.

Chaos direkt nach dem Austritt soll mit dem Vertrag vermieden werden. Nicht nur das britische Unterhaus, sondern auch das EU-Parlament müsste das Abkommen noch vor Ende Oktober billigen.