Darum geht es: Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts haben Premierminister Boris Johnson eine schwere Niederlage zugefügt: 328 Abgeordnete stimmten für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet - 301 waren dagegen.

Nun soll der Entwurf durchs Unterhaus gepeitscht werden: Sollten die Abgeordneten den Gesetzentwurf dann absegnen, will Johnson über eine Neuwahl abstimmen lassen. Eine entsprechende Beschlussvorlage habe er bereits vorgelegt, sagte er. Mehr dazu, wie das Parlament Johnson die Brexit-Kontrolle entrissen hat, erfahren Sie hier.

12:00 Uhr

Wie passiert heute eigentlich im Unterhaus? Hier der Zeitplan für den Tag:

13 Uhr: Premierminister Johnson stellt sich den Fragen der Abgeordneten.

16 Uhr: Die Debatte über das No-No-Deal beginnt im Parlament.

20 Uhr: Dann soll voraussichtlich mit der Abstimmung über das Parlament begonnen werden.

11:55 Uhr

Im Parlament hat die Opposition gestern einen kleinen Sieg errungen. Vor Gericht ist nun eine Klage gegen die Zwangspause des Parlaments gescheitert. Das oberste schottische Zivilgericht hält Johnsons Pläne für rechtens.

Geklagt hatten etwa 75 Parlamentarier. Sie sehen in der von Johnson erwirkten wochenlangen Schließung des Unterhauses vor dem am 31. Oktober anstehenden EU-Austritt des Landes eine unzulässige Einschränkung des Parlaments.

11:40 Uhr

Premierminister Boris Johnson ist erst wenige Woche im Amt. Hartnäckig hält er an seinem Vorhaben fest, am 31. Oktober die EU zu verlassen - "komme, was wolle". Am ersten Tag nach der Sommerpause hat er allerdings einen wenig erfolgreichen Tag hinter sich gebracht. Die Kraftprobe zwischen Parlament und Premier geht mit der Debatte um ein No-No-Deal-Gesetz nun in eine neue Runde. Die Ereignisse des gestrigen Tages im Überblick:

Während Johnson im Unterhause gesprochen hat, läuft Tory-Rebell Philipp Lee zu den proeuropäischen Liberaldemokraten über. Der Premier hat damit seine Mehrheit verloren.

Die Abgeordneten haben den Weg für ein Gesetz gegen einen harten Brexit geebnet. In Westminister macht nun ein Gerücht die Runde: Johnson setze auf schnelle Neuwahlen, um das störende Parlament aufzulösen.

Und noch ein Aufreger vom Dienstag: Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg war offenbar langweilig. Im Parlament legte er sich demonstrativ über mehrere Plätze und schloss die Augen. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: