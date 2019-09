Der britische Premierminister Boris Johnson hat ausgeschlossen, Brüssel um eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums aus der Europäischen Union zu bitten. "Ich würde lieber tot im Graben liegen", sagte er. Eine weitere Verschiebung erreiche "absolut nichts. Was um alles in der Welt ist der Punkt einer weiteren Verzögerung?", sagte Johnson bei einer Rede in Nordengland.

Das britische Oberhaus wird voraussichtlich am Freitag das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober verabschieden. Der Gesetzentwurf hatte am Mittwoch gegen den Willen von Premierminister Boris Johnson alle drei Lesungen im Unterhaus passiert.

Der Entwurf sieht vor, dass der Premierminister einen Antrag auf eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist stellen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein EU-Austrittsabkommen ratifiziert sein.

Am Donnerstag kündigte die britische Regierung an, das No-Deal-Gesetz nicht weiter zu blockieren. Damit dürfte es noch vor der von Johnson verordneten Zwangspause des Parlaments in der kommenden Woche in Kraft treten.

Rebellen verlassen Tory-Fraktion

Der Premierminister hatte zuletzt deutlich gemacht, die EU auch ohne Abkommen verlassen zu wollen. Johnson warf 21 Mitglieder aus der Tory-Fraktion, weil sie im Streit um seinen Brexit-Kurs gegen die eigene Regierung gestimmt hatten. Johnson hatte damit seine Mehrheit im Parlament verloren.

Johnson hatte daraufhin vorgezogene Neuwahlen zur Abstimmung gestellt, der Antrag scheiterte aber. Dies sei das erste Mal in der Geschichte, dass die Opposition dafür votiert habe, Vertrauen in die Regierung zu zeigen, sagte Johnson danach.

