Johnsons Zwangspause für das Unterhaus Der Bulldozer

Boris Johnson will das Parlament am Dienstag wieder in Zwangspause schicken. Dieses Mal sollen die Parlamentarier also knapp eine Woche Zeit bekommen, um die Rede der Queen am 14. Oktober vorzubereiten. Dies entspricht in etwa dem üblichen Zeitraum. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass die Zwangspause erneut vor Gericht angefochten werden könnte.

Das letzte Mal hatte Großbritanniens Premierminister unerhörte fünf Wochen Pause angesetzt. Dies erklärte jedoch der Oberste Gerichtshof für ungültig mangels Begründung. Die Johnson-Regierung hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, ihre außergewöhnlich lange Zwangspause vor den Richtern zu rechtfertigen.

Mit dem erneuten Verstummen des Parlaments versucht Johnson, in der öffentlichen Debatte den Ton zu bestimmen und zu verhindern, dass die Abgeordneten sich womöglich doch noch auf einen Übergangspremierminister einigen - und ihn mit einem Misstrauensvotum entmachten.

Zuletzt hatte Johnson im Parlament keine gute Figur gemacht; die Stimmung war vergiftet. Einer Parlamentarierin, die zur Mäßigung mahnte und an die ermordete Abgeordnete Jo Cox erinnerte, schleuderte er ein "Humbug!" entgegen, was er später für ein "Missverständnis" erklärte.

Die Parlamentarier könnten ihm durchaus noch in die Quere kommen. So legten sie diese Woche bereits den Finger in die vielen Wunden, die sich aufgetan haben: Brexit, die Arcuri-Affäre und den Vorwurf gegen Johnson, bei einem Mittagessen 1999 zwei Frauen begrapscht zu haben.

Noch haben viele Briten Johnson seine Affären verziehen

Zwar dürfte der Übergriff-Vorwurf wohl kaum zu belegen sein. Doch die Parlamentarier hätten das Thema auf der Tagesordnung halten können. Bisher haben die Briten Johnson seine vielen Affären immer verziehen. Allerdings hat der Vorwurf, Frauen unsittlich berührt zu haben, ein ganz anderes Gewicht. Auf dem Parteitag der konservativen Tories deutete sich bereits an, dass einige Briten von ihrem Premierminister ein anderes Verhalten erwarten.

Noch gefährlicher könnte für Johnson die Arcuri-Affäre werden: Er steht unter Verdacht zu seiner Zeit als Bürgermeister von London die amerikanische Unternehmerin Jennifer Arcuri begünstigt zu haben mit öffentlichen Geldern, Reisen und Kontakten - mit der er offenbar ein Verhältnis hatte. Eine seiner früheren Mitarbeiterinnen soll auch dafür gesorgt haben, dass Arcuri ein begehrtes britisches Geschäftsvisum bekam. Derzeit prüft eine unabhängige Aufsichtsbehörde,ob sie gegen Johnson Ermittlungen wegen eines Vergehens im Amt aufnehmen will.

Anders als der Grapsch-Vorwurf dürfte sich dieser Fall genau rekonstruieren lassen, schließlich liegen E-Mails und Akten über die Vorgänge vor. Die Parlamentarier hätten dem Premier dazu unangenehme Fragen stellen und seinem sorgfältig kultivierten Image des manchmal etwas tollpatschigen, aber im Grunde anständigen Machers schaden könnten.

Video Paul ELLIS/ AFP; DER SPIEGEL

Eine Einigung mit Brüssel? Unwahrscheinlich

Vor allem will der Premierminister sich keine weiteren Fragen dazu stellen lassen, wie er denn sein wichtigstes Versprechen einhalten will, Großbritannien bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen. Zwar hat Downing Street angekündigt, Brüssel nun endlich, viel zu spät, einen schriftlichen Verhandlungsvorschlag zu machen. Gleichzeitig sprechen Johnsons bisherige Andeutungen dafür, dass der Vorschlag mehrere Verhandlungsbedingungen der EU schlicht ignoriert. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass es Johnson gelingen wird, sich in den kommenden Wochen mit Brüssel zu einigen.

Wie Johnson also den Brexit bis Ende des Monats vollziehen will, ist weiterhin vollkommen unklar. Denn eine Option wäre ein Deal mit Brüssel. Die andere, Großbritanniens Herausstolpern aus der EU am 31. Oktober ohne Einigung, ist durch das No-No-Deal-Gesetz zwar nicht völlig ausgeschlossen, jedoch deutlich schwieriger geworden. Doch anstatt Nachfragen zuzulassen, scheint Johnson prophylaktisch bereits zu versuchen, anderen die Schuld daran zuzuschieben, dass er es nicht schaffen könnte - etwa den Parlamentariern, deren No-No-Deal-Gesetz er als "Kapitulationsgesetz" bezeichnet hatte, oder Brüssel, in dessen Richtung er nun wettert, Großbritannien habe sich bewegt, nun liege es an der EU, dies auch zu tun.

Tatsächlich wirkt es, als läge Johnsons Fokus überhaupt nicht auf dem Vollzug des Brexit. Auf dem Parteitag der konservativen Tories etwa, der gerade zu Ende ging, erwähnte der Premier Brexit nur am Rande. Offenbar weiß er, dass das heimische Publikum das Thema inzwischen satt hat. "Get Brexit Done", setzt den Brexit um, war zwar das Motto der Konferenz, doch wie verriet er nicht. Stattdessen sprach er lieber über ganz anderes.

Es scheint, als bereite der Premierminister längst den nächsten Wahlkampf vor. Bei seinem großen Auftritt zum Ende des Parteitags am Mittwoch versprach Johnson mehr Sicherheit, ein besseres Bildungs- und Gesundheitssystem und oben drauf eine wohlhabendere Zukunft für alle, auch in den bisher abgehängten Regionen Großbritanniens.

Offenbar will er in dieser Tonlage nun weitermachen, nicht mit unliebsamen Nachfragen zu möglichem Amtsmissbrauch, unsittlichen Übergriffen und seinem Brexit-Plan. Denn mit der Rede der Queen, die nach der Zwangspause des Parlaments die neue Sitzungsrunde eröffnen wird, bekommt die Regierung die Möglichkeit ihre Vorhaben zu präsentieren. Es wird also wohl noch einmal der Versprechenskatalog des Parteitags: "Mehr Polizisten, Ärzte und Lehrer", fasste es ein Mitglied der Tories zusammen.