Nach Brief von Johnson Auch Merkel will an Backstop-Klausel festhalten

Noch vor seinem Besuch in Berlin und Paris hat der britische Premier Boris Johnson eine Kontroverse ausgelöst. In einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte er erklärt, ohne Backstop-Klausel austreten zu wollen. Das wies nicht nur Tusk umgehend zurück - auch Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich nicht offen für die Vorschläge aus London.

Erst wenn eine praktische Regelung vorliege, die sowohl das Karfreitagsabkommen - das Jahrzehnte der Gewalt in Nordirland beendete - als auch den europäischen Binnenmarkt schütze, sei die Backstop-Regelung nicht mehr nötig, sagte Merkel. Sie fügte hinzu: "Wir werden natürlich über praktische Lösungen nachdenken" - und die könne man auch "in kurzer Zeit finden". Die EU sei dazu bereit. "Aber dazu müssen wir das Austrittsabkommen nicht aufmachen."

Zugleich unterstrich die Kanzlerin, dass die 27 EU-Staaten in diesem Punkt geschlossen agierten. "Ansonsten wird Großbritannien für sich entscheiden, welchen Weg es geht." Vonseiten der EU stehe das Angebot, gerade in Fragen der Ökonomie, aber auch bei der Sicherheit und der Außenpolitik sehr eng zusammenzuarbeiten.

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange Teil einer Zollunion mit der EU bleiben soll, bis eine andere Lösung gefunden ist, die Kontrollen überflüssig macht. Für Nordirland sollen zudem teilweise Regeln des europäischen Binnenmarkts gelten. Die Brexit-Hardliner in der Tory-Partei fürchten, dass Großbritannien durch den Backstop dauerhaft eng an die EU gebunden bleiben könnte. Eine eigenständige Handelspolitik wäre so unmöglich. (Alles zum Backstop erfahren Sie hier.)

Im Video: Johnson will nachverhandeln

Johnson schrieb, der Backstop sei undemokratisch und schränke die staatliche Souveränität Großbritanniens ein; er stehe der künftigen Beziehung zur EU im Weg; und er könne die empfindliche politische Balance der im Karfreitagsabkommen für Irland festgelegten Friedensregelung schwächen. Deshalb könne "der Backstop nicht Teil eines vereinbarten Austrittsabkommens" sein. Am Donnerstag will er in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron reden.

Johnson schlug vor, einen Verzicht auf Grenzkontrollen zu vereinbaren. Bis zum Ende einer Übergangsperiode sollen "alternative Vereinbarungen" gefunden werden, die Kontrollen überflüssig machen und Teil eines künftigen Handelsabkommens wären. Für den Fall, dass dies nicht rechtzeitig gelingt, versprach Johnson, "konstruktiv und flexibel zu schauen, welche Verpflichtungen helfen könnten".

Johnson beharrte in einem Tweet am Dienstag darauf, dass die EU schon noch nachgeben werde, aber dass man sich auch auf einen Austritt ohne Vertrag einstellen müsse. Gleichwohl ist der Brief sein erster offizieller Vorstoß als Regierungschef, um überhaupt mit der EU ins Gespräch zu kommen.