Nach Streit wegen Trump-Depesche Britischer Botschafter in den USA zurückgetreten

Der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, hat sein Amt niedergelegt. Das teilte das Außenministerium in London am Mittwoch mit. Vorausgegangen war ein Streit zwischen London und Washington über durchgesickerte Botschafterdepeschen.

Die aktuelle Situation "macht es mir unmöglich, meine Rolle so auszufüllen, wie ich es mir wünschen würde", erklärte Kim Darroch in seinem Rücktrittsschreiben. Angesichts der Umstände sei "der verantwortungsvolle Weg, die Ernennung eines neuen Botschafters zu ermöglichen".

May hatte ihr Vertrauen in den Spitzendiplomaten zuletzt bekräftigt

In den Botschafterdepeschen hatte Darroch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump laut der "Mail on Sunday" als "inkompetent" beschrieben und die Trump-Regierung als "einzigartig dysfunktional" bezeichnet.

Auf Twitter hatte Trump Darroch daraufhin als "verrückten Botschafter" und einen "sehr dummen Typen" beschrieben. Weiter schrieb Trump: "Ich kenne den Botschafter nicht, aber mir wurde gesagt, er sei ein aufgeblasener Dummkopf." Trump kündigte an, nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten zu wollen.

Die britische Regierungschefin Theresa May hatte ihr Vertrauen in Darroch zuletzt noch bekräftigt. "Der Botschafter bleibt im Amt und wird seine Aufgaben weiterhin mit der vollen Unterstützung der Premierministerin ausführen", sagte ein Regierungssprecher nach einer Kabinettssitzung in London. Laut der Nachrichtenagentur Reuters bedauerte May den Rücktritt des Spitzendiplomaten.